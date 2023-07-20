「6樓叫2樓餐廳外賣」1小時還未到衝下樓投訴 店長竟這樣回應
撰文：中天新聞網
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貪圖方便不想出門，不少人選擇點餐外賣。
廣東廣州一名男子人在6樓上班，點了同棟2樓的連鎖速食餐廳外賣，卻枯等了1小時未送達。
打了7通電話還無人接聽，讓他一怒之下衝下樓找店家理論，影片上傳後意外引發網友論戰。
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男子在自拍影片中怒氣沖沖道：「看看真功夫（餐廳名）的人是怎麼做的，我過來拿東西，你為什麼不拿給我？」
不料工作人員反斥：「不賣給你行不行？」
緊接著，男子表示：「你不賣給我，我花了錢的，你剛才還在跟我說道歉，現在又把東西直接拿走！」
工作人員則回應表示：「因為你態度太惡劣了！」
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據《後浪視頻》報道，該店經理17日回應表示當天下雨，但突然來了幾十單，由於人手不夠，不能及時出餐，「他給我打了7個電話，但我當時在忙，沒有看見，他就生氣了，下來之後直接罵我們，說我們不接電話，送餐送了1個小時」。
經理稱，他們自己也覺得很羞愧，但無論怎麼跟顧客道歉對方都不接受，於是對方就和店長吵了起來。
店經理表示能理解顧客心情，後面給顧客退了款，「只不過沒有立刻退，公司有公司的規定，肯定會慢幾天，或者是延遲24小時」。
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男子將影片上傳網路取暖，但網友反應兩極，有人認為「的確有點久了」、「是我估計也受不了」、「為什麼不能馬上退款？自己有錯在先，還卡別人錢」。
也有不少人批評消費者「有人是真的懶」、「服務員後背濕透了，肯定忙壞，互相理解就好了」、「既然都是同一層樓，為什麼不能下去買呢？」。
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