內地網紅路牌風潮吹入陵墓　「我在南京明孝陵等你」遭吐槽陰氣重

隨著內地打卡網紅路牌風潮的興起，「我在某地很想你」「我在某地等你」等路牌標識引發各地效仿，希望藉此吸引遊客拍照。

不過，近日南京明孝陵一處「我在南京明孝陵等你」的路牌引發網民瘋狂吐槽「太陰間」。雖然能夠吸引遊客，但此類網紅路牌擺放地若不規範，或涉嫌違規。



近兩年流行的網紅路牌，不少網民在社交平台發布打卡照片，甚至專門整理了各地網紅路牌打卡攻略。從網民分享的照片來看，這類路牌外形與正規路牌十分相似，且與當地路牌顏色相符，多為藍底白字或綠底白字，還標註這「南北」、「東西」等指示詞。

南京明孝陵的網紅路牌遭到網民吐槽後，有不少網民亦分享各種網紅路牌，其中有不少獵奇搞怪標語：

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據悉，網紅路牌多為商家私設，擺放在路邊或店舖附近。不過，由於路牌發揮指示作用，不恰當的擺放可能會造成誤會，以及存在安全隱患等問題，因此去年7月，浙江寧波、廣西南寧、湖北十堰等地均拆除過此類違規路牌。

據中國新修訂的《地名管理條例》明確規定，任何單位和個人不得擅自設置、拆除、移動、塗改、遮擋、損毀地名標識。多地民政部門和城管部門亦提醒，不要因好玩、能引流等原因將不合規的路牌隨意設在路邊。

網民睇法▼



想你的風終究是吹到墳頭了啊



各景點不要什麼都學認清你自己



能葬在明孝陵周邊的都是有頭有臉的人物



忍網紅路牌很久了，因為真的很土，一個城市的文化底蘊本就不該網紅化。



模式化就俗了，不文藝了



見仁見智，在合適的地方出現就不會覺得突兀，別隨便亂設置就行了。

