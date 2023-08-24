廣州動物園大熊貓星一、雅一10歲生日！開心收「一盅兩件」

8月是大貓熊兄妹「星一」和「雅一」的生日月。「星一」出生於2013年8月23日，同月27日「雅一」出生，它們今年迎來了自己的10歲生日。



8月23日，廣州動物園為兩位「頂流」舉辦了特別的生日會，慶祝踏入「熊生」的第一個十年。生日會上，廣州動物園保育員結合廣府特色，以竹編籮筐為「星一」「雅一」送上「一盅兩件」。

壽星生日，廣味濃濃

早上8時左右，「奶爸奶媽」已在為大貓熊佈置生日會。羊城晚報記者在現場看到，豪華生日餐十分吸睛，除了有竹葉竹籠裝著的窩窩頭、竹筍等「一盅兩件」，還有由水果泥製成的水果冰蛋糕，生日蛋糕前的數字「10」十分顯眼。

8時40分，「雅一」出現，看到生日大餐，它先是淡定地用鉋花絲「洗臉」，然後優哉游哉地整理了一下冰塊，再品嚐起竹葉。9時左右，「星一」也來上班了，和「雅一」不同的是，它先品嚐了早餐竹筍。

廣州動物園大貓熊保育員林杏要介紹，10歲的「星一」「雅一」相當於人類的30歲，正值青壯年，身體處於健康水平，在圈養狀態下，它們的預期壽命可以達到30歲左右。

據介紹，「星一」和「雅一」是同父異母的兩兄妹。「雅一」為「星雅」所生，「星一」為「星蓉」所生，他們的母親是雙胞胎姐妹，父親則是同一位——大貓熊「勇勇」。

2016年1月，「星一」「雅一」從成都大貓熊繁育研究基地來到廣州動物園出差。其間，因廣州動物園大貓熊館升級，兄妹倆曾回到成都老家暫住1年，後於2018年重回廣州動物園。

在廣州生活了6年的「星一」「雅一」是否入鄉隨俗了呢？

林杏要說：「兩兄妹已養成十分廣式的生活習慣——睡午覺，一般11時30分吃完午餐後，它們會午休，大約14時就睡醒了，如果市民遊客在下午探望它們的話，可以在14時至16時到大貓熊館。」

此前，「雅一」聽粵語的視訊爆紅，大貓熊是否真能聽懂粵語？

對此，林杏要解釋道：「其實大貓熊並非真的聽得懂粵語，而是我們在日常做行為訓練、交流時，它們對熟悉的聲音形成了條件反射。」

性格不同，萌態不減

作為廣州動物園的「頂流」，兩兄妹常常以萌態吸引著市民遊客關注。雖然是兄妹，但性格卻不同。像如廣州阿伯般「識嘆」的「星一」 臉型尖尖，憨厚、帥氣，平時文靜、落落大方；而被網友稱為空中瑜伽女王的「雅一」臉蛋較圓，十分好動。

在飲食方面，「星一」喜歡吃標配的大貓熊餐——竹葉、竹竿、竹筍、窩窩頭、胡蘿蔔、蘋果等；「雅一」則喜歡吃小零食，比如玉米、南瓜等。日常幹飯中，兄妹倆每天一共需要吃約35公斤竹葉、25公斤竹竿。2-3月、7-10月期間，園方還會為它們供應新鮮的竹筍。

廣州動物園的大貓熊粉絲團也來祝壽。（羊城晚報）

大貓熊有著黑白相間的毛皮，它們如何保持毛皮整潔？

「它們是天生麗質的！」林杏要笑說道：「廣州夏天天氣炎熱，它們一般待在室內環境整潔的空調房內。如果在戶外活動，它們滾草地，毛皮會顯髒。我們有水池提供給它們自助洗澡，另外保育員也可以用水管為它們提供洗浴服務。」

由於大貓熊是獨居動物，有領地意識，從5歲開始，「星一」「雅一」分居生活，但兄妹倆也有日常互動，知道對方的存在。林杏要說：「我們會將『星一』『雅一』使用的物品互換，它們以氣味交流。另外，透過大貓熊館的玻璃房，它們也可以看到彼此。」