深圳暴雨．片｜牆面被大雨沖垮5車被砸扁　業主：半夜被叫醒挪車

深圳9月7日晚至8日早晨下起特大暴雨，9月8日凌晨有網民發布影片稱，「半夜因暴雨被叫起來挪車，發現小區好幾輛車被牆體砸扁。」



影片發布者、業主彭先生表示，當地下了一天一夜的雨，半夜起來挪車看到牆塌了，有5輛車被砸扁了，彭先生的車因停在倒塌處的旁邊，「我的車沒事」。從影片中可以看到，車輛受損嚴重，被壓扁的車子整個變形，幸運地是沒有人員傷亡。

深圳市氣象台指出，深圳9月7日晚至8日早晨普降極端特大暴雨。暴雨強度超強，分別有最大2小時（195.8毫米）、3小時（246.8毫米）、6小時（349.7毫米）、12小時（465.5毫米）四項打破了深圳市1952年有氣象記錄以來歷史極值，24小時雨量僅次於2008年6.13特大暴雨。

8日深圳全市停課，羅湖區宣布停工。深圳氣象台指出，今日（8日）3時起降雨強度略有緩和；預計8日白天至10日繼續受低壓和季風影響，仍有暴雨局部大暴雨，11日降雨明顯減弱。8日7時分區暴雨紅色（羅湖、南山、福田、鹽田、寶安、光明、龍華、龍崗）和暴雨橙色（其他區域）預警訊號生效中，預計暴雨預警8日上午還將持續一段時間。