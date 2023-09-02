家居安全｜11歲童伸手入洗衣機釀螺旋形骨折 X光揭手骨斷開三截
撰文：ETtoday
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孩童自我防範意識較低，大陸湖北武漢一名11歲的男童近日在做家事時，將手伸進還未完全停下的洗衣機，結果造成螺旋形骨折，傷勢嚴重。
據《九派新聞》報導，11歲的堯堯平時乖巧懂事，經常幫忙父母洗衣、洗碗、掃地等。他日前準備去晾衣服時，發現洗衣機還需要工作1分鐘。
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由於洗衣機的工作速度已經慢下來，且衣服已經洗完，堯堯認為，伸手干預可能會讓洗衣機立即停下來，於是把手臂伸了進去，隨即感到左上臂疼痛劇烈、腫脹、不能活動。
家長將堯堯帶到醫院就診，檢查結果顯示，左肱骨幹骨折。為進一步治療，堯堯到武漢市第四醫院小兒骨科就醫。
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接診的小兒骨科醫生表示，洗衣機運作時產生強大的旋轉力，使得孩子的右上臂肱骨被絞成螺旋形骨折，需要手術覆位固定。
醫生提醒，兒童好奇心強、缺乏安全和自我防範意識，對危險的認知程度較低，家長要做好對孩子的安全教育和日常監護。
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