44歲農婦遭強姦警方稱證據不足　8日後自殺　女兒：曾聽母親痛哭

7月23日這天，44歲的農婦義永紅自殺身亡。自殺8天前，在44歲的年紀，她報案稱被水果商販黃某冠強姦，警方因現有證據不能證實有犯罪事實發生，決定不予立案。自殺後，9月7日警方以「發現新的證據」為由決定立案偵查，為了證明被強姦，保存在冰棺中的她被開顱剖胸驗屍。



在義永紅的遺書中這樣寫道，「我走了，我不知道怎麼做才能讓你們少一些傷害，我不求你們能原諒，只希望你們好好的過得幸福，忘記我這個不好的妻子、媽媽」，義永紅的遺書裡透露著她對於強姦不被立案的絕望，更難過的是事發過程中，她不清楚自己的行為算不算反抗，「我恨我自己，不懂得用法律來保護自己……把罪證也弄沒有了，我害怕告不贏他......我的口供上只說推他，說不要搞，這算不算反抗。」



颱風天芭蕉地的空屋被水果商強姦

《南方周末》報道，9年前，這對來自湖南永州的夫妻在海南文昌包地種水果，如今承包地有近50畝的規模，一半種芭蕉，另一半種番石榴。

當地的芭蕉老闆只有三個，一個是年齡很大的老伯，走路有點顫巍，另一個老闆不上門收購，最後一個就是嫌犯黃某冠，義永紅和丈夫沒有別的選擇。

義永紅很少拋頭露面賣芭蕉，多數時間只管在蕉田裡埋頭幹活。2023年初，義永紅丈夫程善志經老鄉介紹，才與黃某冠有生意往來，至事發總共賣給他五次芭蕉，交易額為1480元。前兩次都是程善志砍下芭蕉與黃某冠交易，因丈夫左腳腳踝意外割傷嚴重，義永紅接下了後三次砍芭蕉的活兒。

這三次義永紅都受到了黃某冠的騷擾，第一次被摸胸部、第二次黃某冠企圖不軌未遂，扔給義永紅100元，義永紅丟了回去，第三次義永紅就被強暴。

2014年，義永紅夫妻倆用空心磚在芭蕉地旁建了一棟容身的房子，方圓兩百米內沒有別的人家。2022年搬走時，那裡只剩下一條看家的狗，和幾隻散養的雞。（南方週末）

事發當天7月15日颱風「泰利」正在逼近。在狂風暴雨抵達前，義永紅砍完家裡二十多畝芭蕉。7月15日，義永紅按照約定的時間到了芭蕉地跟黃某冠碰面，挑選、砍背、過秤、裝車。

付完錢後，午後的大暴雨突然從天而降。義永紅對車上裝著雨棚的黃某冠說，自己沒有雨衣，要等雨停再走，讓他先走。隨後，義永紅進到他們夫妻倆在2014年在芭蕉地旁建的一棟小屋，房子方圓兩百米內沒有別的人家，平時只有幹活時休憩用。

義永紅坐在那張近一年沒睡過的床上避雨，向警察報案時，義永紅自述當時被強暴，事後，黃某冠丟下150元後就跑了。義永紅後來告訴丈夫，那天她喝了黃某冠遞來的蜂蜜菊花茶後，就有點不舒服，「不知道是天氣太熱中暑還是菊花茶的緣故，頭很暈」。

丈夫發現妻子異樣：不清楚是出軌還是強姦，打了她手臂

事發當天晚上，義永紅讓丈夫去女兒的空房間睡，讓程善志感到不對勁。結婚23年，他們很少分床睡。最終程善志給在海口打暑假工的女兒打去電話。

22歲的女兒程海燕打電話給義永紅，問「有沒有被人家欺負」、「有沒有跟人家那個啥」，義永紅在電話里長久地沉默、哭泣，在兩個問題輪著問了幾遍之後，義永紅最終鬆了口。

聽完妻子的講述，程善志很生氣，他氣老婆為什麼不告訴他，「如果第一次、第二次就告訴他，根本就不會有後面的事發生。」，他也想不明白，為什麼這種事情能發生在他身上。「如果你告訴我了，你的身體就不會被人家得到，最傷痛我心的就在這個地方。我覺得我老婆一輩子都是我的人，不可能跟別人分享的。」

義永紅和丈夫育有一子一女。（南方週末）

程善志說，妻子多次瞞著不說，也讓忍不住懷疑，她到底是被「強姦」還是出軌。那晚，從來沒對妻子動過手的程善志打了一下義永紅的小臂，更說道「我這輩子還對不起你嗎？什麼事都依著你，錢都是你管著，還要我怎麼對你？」

義永紅後來在遺書裏寫道，「我知道發生這樣的事誰都會不相信，不理解，我也百口莫辯」，義永紅曾說，若把遭遇告訴丈夫，他一定會去報復對方，最終會害了兩個孩子，「我只想保護這個家庭」。

程善志認為，妻子還有其他考量，比如對方有錢有勢，自己是漂泊不定的外來戶；再比如，「44歲被強姦，不光彩哩」。

7月17日上午，程善志打電話給黃某冠，讓他到自己家來。程善志稱，黃某冠當場寫下一張字條：「本人與義永紅發生性關係，現賠償義永紅老公精神損失費一萬塊錢。」並署名黃某冠。但程善志沒有收下這筆錢，他聽從女兒的建議，報了警，並把那張字條交給了警方。

義永紅家裡還有黃某冠來和解時送的一箱王老吉。（南方週末）

7月23日這天，義永紅決定去自殺，她把遺書放在床頭的塑料凳上，從不離身的腰包和手機也整齊地擱在床邊，腰包裡裝有三千多元現金。她鎖上家門，沒管洗衣機裡的衣服。

義永紅自殺地選在一里地外的水塘，幾個小時後，丈夫程善志發現了她，妻子身著紅色上衣，以俯臥的姿勢漂在水塘中央。義永紅在遺書裏寫道，「我走了，我不知道怎麼做才能讓你們少一些傷害……我不求你們能原諒，只希望你們好好的過得幸福，忘記我這個不好的妻子、媽媽。」

女兒：第一次聽媽媽這樣痛哭 嫌犯妻子：老公讓給她

《南方周末》報道，讓義永紅承受巨大壓力有兩個關鍵，一是丈夫報警讓事情公之於眾，二是她始終認為證據不夠。義永紅在遺書中寫道，「我恨我自己，不懂得用法律來保護自己……把罪證也弄沒有了，我害怕告不贏他.....我的口供上只說推他，說不要搞，這算不算反抗。」

事後回想，程海燕總覺得讓爸爸報警有點過激了，「（一家人）沒有溝通好，一下就報警了。」，實際上，在黃某冠上門和解的前一晚，程海燕就提出報警，但義永紅一直哭著說沒有證據，對方也不會承認。

程海燕認為，哪怕最後告不贏，也想讓黃某冠道歉來恢復母親的名譽。「對方一直想用錢來擺平。我覺得我們就算再窮，也不能讓你這樣欺負我們。」

7月17日晚，颱風「泰利」登陸文昌，暴雨如注，狂風肆虐芭蕉。此時，義永紅、程善志、黃某冠正在派出所接受問詢。程善志聽到，義永紅一直在哭。

義永紅女兒程海燕回到自家的蕉田。（南方週末）

報警的第二天，7月18日下午，黃某冠妻子、兒子、女兒、姐姐、姐夫一行五人找到家裡，目的仍是和解。黃某冠口中的「律師」女兒對義永紅說，不和解的話，以後傳出去很難聽，而且對正在上學的女兒影響也不好。

程善志拍板拒絕和解後，對方的態度開始轉變。程善志說，黃的妻子威脅他們，同時羞辱義永紅，「要把老公讓給她」。

從事發到兩次和解不成，再到報警被問詢，義永紅正被一點點推向懸崖邊緣。程海燕坦言，當時家人沒有太多照顧到她的情緒，也忽略了她更需要的理解和陪伴。但對那時的程海燕來說，母親的表現「一切都很平常」。

7月19日早上5點多，程海燕被媽媽的哭聲嚇醒。媽媽此前也哭過，都是躺在床上蓋著被子默默流淚，像這樣坐在床邊撕心裂肺地哭，程海燕第一次見。

程善志站在門口，他不知道該怎麼辦。程海燕站在媽媽的床邊，同樣不知所措，她害怕，不知道該怎麼去表達關心，也不知道怎麼去撫慰她。甚至，她無法體會母親此刻的痛苦。

義永紅在程善志心中一直是好妻子。2000年她跟隨丈夫到海南打拚，他們種過香茅，養過蛇，好不容易攢下錢想在老家蓋房子，兒子卻確診急性淋巴細胞白血病。因長期勞作，義永紅雙手骨節變形，無法伸直。

母親死後，程海燕總是夢到她，但總也看不到她的臉，程海燕猜想，可能是母親「不願意見我們，是我們讓她失望了」。義永紅留下的遺書，程海燕也不敢看第二遍。

程善志回憶，即使在義永紅偷偷寫下遺書那天，他也沒有覺察妻子有任何異常。7月22日，幹了一天活後，夫妻倆決定到飯店吃晚飯。

程善志給妻子買了四罐紅牛，義永紅愛喝紅牛，事發前幾乎每天都要喝一罐。程善志躺在躺椅上等她，沖好澡的義永紅抱著丈夫，吻了他。那頓晚餐他們點了一份白斬雞，還有一盤地瓜葉。義永紅依舊沒有胃口，連最愛的紅牛也沒喝，只吃了一點地瓜葉。

義永紅生前所住房子的臥室，遺書曾放在那張紅色的凳子上。（南方週末）

7月23日，是程海燕從海口回文昌錄口供的日子。一早，程善志叫她：「紅，我們一起去陪女兒錄口供，兩個人有個伴。」一連叫了三次，義永紅都拒絕了，程善志憶述，「她說，你去吧，我在家等你回來，我很累，想在家休息一下。」

擱在平常，程善志會去拉一下她，夫妻倆出行總是形影不離。但那天，「我就忘記拉她一把。」​​​​

網民心疼農婦遭遇：這是2023年嗎？

對於義永紅被強姦警方卻以證據不足不予立案一事，內地網民十分憤慨：「2023年，一名女性要因為自殺才能為被強姦立案嗎？」、「證據不足，是要受害人繼續提供，還是由辦案機關偵查取證呢 ？​」、「中國百姓到底養了多少這種沒有能力不作為，嚴重瀆職的公務員」，也有網民提醒：「如果受到侵犯，第一時間要報警驗傷，留下證據：內褲等衣物上提取到的DNA、身上的傷痕，千萬不能洗澡。希望女性永遠用不上這些科普。」

亦有網民不理解加害者黃某賠償給義永紅丈夫一萬元的舉動：「妻子被強姦，受害人卻是丈夫，要給丈夫賠一萬元的精神損失費…這位受害者完全沒有尊嚴，她好像就是一個物件…這實在是太可悲，太讓人憤怒了。 ​」、「她是一個獨立的人是受害者，為什麼還要把錢賠給她丈夫？怎麼她是附屬嗎？受害者為什麼要遭受別人的指責，憑什麼犯罪的活的的好好的 ​」

網民點睇：

「遇到家暴強暴的女性，相關部門能不能多問幾句多點幫助，不要冷冰冰的來句證據不足無法立案，那些女生都是鼓起勇氣才去報案，公安局是他們的光和救命稻草，如果連公安局都幫不了，都拒之門外，誰能幫他們？」

「其一不懂為了證明被強姦，保存在冰棺中的她被開顱剖胸驗屍。其二不懂他與義永紅發生性關係，而賠償義永紅老公精神損失費一萬塊錢。這兩點未免太荒謬了！！」

「這個消息震到內心痛處！我們怎麼讓受害者提供證據！每個案子都這麼好破，是不警察法院都可以…」

「最絕望的是這個受害家庭裡每個人都在積極地解決問題，要求懲罰罪犯，而這次的罪犯也只不過是一個無權無勢的水果攤販，可是事情還是走向了這無可挽回的一步……」

「看完真的不知道說什麼。保守的思想認知，有點冷硬的母女關係，無法真正理解自己的丈夫，外界的輿論，一環扣一環，終於釀成了悲劇。」

「密密麻麻的，只有一個苦字 ​」

