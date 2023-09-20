男子臥推遭120公斤槓鈴壓死　家屬擺放屍體抗議　健身室判賠90萬

近日內地一名年輕男子在健身室做仰臥推舉時，不慎遭上百公斤的槓鈴壓住喉嚨，掙扎一段時間後當場昏迷身亡，相關影片引起極大關注。



苦苦掙扎仍無法搬開槓鈴 駭人畫面曝光（點圖放大瀏覽，慎入）：

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內媒《極目新聞》報道，據了解，該影片的事發地點位於河南省南陽市鎮平縣一家健身室內，時間在7月3日下午。事發時只有該名男子孤身一人在健身室內進行臥推槓鈴訓練，旁邊並無人輔助。死者在被重達120公斤的槓鈴壓住五分鐘後不再有掙扎動作，等到其被人發現時，已被槓鈴壓住頸部長達半個多小時。

涉事健身室的其中一名合夥人趙先生表示，死者名叫侯某某，今年27歲，未婚，是他要好的朋友之一。

趙先生稱，「小侯和我們健身房的幾個合夥人關係都很好，他在讀大學時候就開始健身，至少有5年的健身經驗，以前還在我們健身房當過幾個月的健身教練」。事發時段並非營業時間，因侯某某留有一把鑰匙，所以可以獨自進入健身室內鍛煉。事發時，健身室另一名合夥人正在吧台休息，等到下午兩點半正式營業時，才發現侯某某出了意外。

侯某某習慣將自己訓練過程錄影下來，結果最後一段影片卻拍下自己的死亡過程。（圖取自《揚州晚報》）

侯某某死後，其家人用水晶棺將遺體抬到健身室，擺放了一個星期之久，要求他們給予賠償，雙方並未談妥，健身室也因為此事倒閉。

健身室判賠90萬

趙先生和健身室其他幾名合夥人被侯某某家屬告上法庭，侯某某家屬索賠120萬元（人民幣，下同），當地法院一審判定健身房承擔九成責任，健身房需賠償侯某某家屬90萬元，趙先生不服判決已上訴，二審暫未開庭。

河南澤槿律師事務所主任付建分析認為，作為健身俱樂部的經營者，俱樂部有義務確保場所的安全，提供安全的健身環境。案中男子並非俱樂部的教練或會員，但俱樂部合夥人與其關係密切，且男子常在俱樂部免費鍛煉。在這種情況下，俱樂部可能需要承擔一定的管理責任，對男子的健身活動進行適當的管理和監督。