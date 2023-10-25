杭州男深夜寂寞看黃片　轉帳26次被騙450萬　醒後接警急電方知

浙江杭州男子小王（化名）日前深夜被美女圖片誘惑，打開色情網站，隨後陷入詐騙陷阱，損失近450萬元人民幣（下同）。小王表示，因為一時寂寞，他進入了該色情網站，隨即被要求註冊VIP並完成任務。他匯款至指定帳號後，被引導進一個網絡博彩群，陷入「返現」騙局。



據《紅星新聞》報道，小王點入色情網站後，出現一位專員的訊息稱，若要「看片」需要先註冊VIP，小王聞後依照指示辦理VIP，並匯款至指定帳號。沒想到，對方又要去，先完成任務，註冊會員後才能享受到一些「福利」。

接著，一位「指導員」引導小王完成任務，並邀請小王加入了一個近萬人的群組，要求在網絡博彩頁面上選買大買小。雖然小王對此不太了解，但當他看到很多人都因此賺錢，不僅收回了之前投入的資金，還獲得了利潤，他也被吸引。因此，帶著試探的態度，按照指示一步步陷入陷阱。

起初，小王匯款20元，然後150元，接著是700元，前三筆交易都成功，並如期收到了返款。然而，當他第四筆匯款3500元時，問題發生了。

對方告知他這筆錢操作失誤，須再匯款。小王一直相信這個過程中會有反款，於是相繼支付了1.5萬元、7.5萬元、15萬元等大額款項。對方將小王和其他3人拉入進群組。小王看到其他3人都領現成功，而他無法提款。

對方告訴他因為操作失誤需要再支付45萬元。然而，仍無法提現。對方再度要求匯款，這次金額達到99萬元。雖然小王開始懷疑，「但是對方發給我一些大額返現的單據，我看了之後又相信」，使他繼續匯款。最終，小王在26次匯款中損失了近450萬元。

當小王的銀行卡受限時，天已亮了。小王睡下不久後，被父親叫醒，父親告訴他接到了反詐中心的電話，要求報案。警方詢問小王為什麼不早點起疑心，他承認當時確實懷疑，但由於已經投入了大量資金，不甘心輸掉，因此繼續匯款。

目前，警方已經成功偵破了這起詐騙案。警方呼籲大眾不要相信那些虛假的高回報、低風險的賺錢方式，以免成為詐騙分子的下一個受害者。