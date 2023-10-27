1蚊假藥翻倍賣　內地警方破｢救命藥｣製假鏈　涉案金額逾億元

中藥安宮牛黃丸，由12味中藥組成，主要功用為清熱開竅、豁痰解毒，是用以治療溫熱病熱陷心包，中風昏迷，小兒驚厥的方劑，也被一些患者稱作「救命藥」，然而有犯罪團夥卻製造成本不足一元的假藥高價販賣，涉案金額達1.2億餘元。



據央視新聞報道，2023年2月，吉林省白山市長白縣居民潘先生報警稱，他在網上買了一些安宮牛黃丸，但收到貨後感覺像假藥。

隨後，警方委託相關部門進行檢測鑑定，結果發現，這些藥丸中並不包含安宮牛黃丸原本應有的牛黃、麝香等中藥成分，相反卻檢出了不該有的成分。救命藥製假，白山公安局副局長丁培臣表示，「如果有病人買到了這種假藥，不僅起不到作用，還會延誤救治時機，甚至可能影響到病人的生命安全。」

警方從賣給潘先生假藥的網店查起，發現這家販售假安宮牛黃丸的網店由廣東深圳一名鐘姓男子開設經營。由於價格便宜，這家網店的銷售異常火爆。警方根據進貨渠道逐層調查發現，假安宮牛黃丸的進貨來源是一名江蘇李姓男子，作為犯罪鏈中的最高級，他已構建了一個遍及內地20多個省市的非法銷售網絡。

警方同時發現，雖然李某每日銷售額巨大，但他並沒有生產製造假藥的能力。經過進一步偵查，警方確認生產地點位於河北安國，最終將26名犯罪嫌疑人一網打盡，搗毀製假工廠、倉庫等18處窩點，現場收繳假藥成品、半成品50餘萬盒，涉案金額高達1.2億餘元。

在抄查製假窩點時，又髒又亂的製假房間內，存放了大量不知名中藥粉、蜂蜜和蠟等原料，而生產工具不過是幾個大號電飯煲和木板。據犯罪嫌疑人交代，製假的第一道工序就是用電飯煲來熬製廉價中藥粉。隨後1：1加入蜂蜜，等凝固後用木板搓成「小藥丸」。

而這樣生產出來的假安宮牛黃丸，每一粒成本不足一元，但包裝後賣到患者手中時，其價格會翻幾十倍甚至上百倍。不過這樣的價格仍遠低於真品安宮牛黃丸的市場價。比如潘先生購買的實際價格僅為真品一半左右。