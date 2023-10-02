減肥失敗｜營養師揭隱藏油脂9種食物 冬甩/即食麵/滷排骨易中伏
撰文：中天新聞網
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減肥是一件不容易的事情！許多人就算吃得少，也還是會卡關，對此，台灣營養師吳欣陵表示，其實許多人都吃下了肉眼不易看出，卻含有大量「隱藏油脂」的食物。
台灣營養師吳欣陵在Facebook發文指出，許多人前來諮詢時都表示，減重總是卡關、皮膚莫名搔癢、內臟脂肪不減反升、明明飲食都很控制，也盡量避免油炸類食物「到底是哪裡出了問題呢？」。
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對此，她表示，許多人其實都不知道自己吃下了大量的「隱藏油炸食物」，許多是肉眼不易看出卻含有大量「隱藏油脂」的食物，其中上榜的有常見的豆皮壽司的豆皮、即食麵／科學麵、滷排骨、冬甩、麻花捲、沙琪瑪、油豆腐、麵筋及油條（油炸鬼）。
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另外，吳欣陵也表示，榮登門診諮詢第一名就是排骨便當的「滷排骨」！她表示，許多店面會採取先炸後滷的方式，幾乎讓人看不出來是油炸過的，其麵皮也會因滷過牢牢的黏在肉上，根本無法去皮，因此就會不小心吃下一堆「隱藏油脂」。對此，她也提醒，但有些店家的滷排骨「真的只有用滷的」，因此也建議，下次點餐時不妨先問一下，就可以避免吃下過多油脂一直卡關。
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