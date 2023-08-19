台灣景點｜網民選台灣最爛旅遊景點　網紅8大打卡勝地中伏無聊？

台灣近年力推觀光，加上疫情期間的本土遊風潮，讓全台各地新增了不少景點。不過，有台灣人指出，部分景點雖然在照片上看起來漂亮，到了現場卻覺得「莫名其妙」，一名網友就在PTT發起討論，讓鄉民提名「說出一個台灣最爛景點」，引起熱議。



一名網友在PTT以「不Google說出一個台灣最爛景點」為題發文，他認為近年全台力推國旅，也出現了很多莫名其妙的景點，「大家一定多少去過一些不知所云的地方，不google你第一個想到的是什麼？」

原PO提名的景點是嘉義高跟鞋教堂👇👇👇

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此文一出，許多網友紛紛寫下自己的答案，其中原PO點名的高跟鞋教堂得到最多票：

「玻璃高跟鞋」

「我也想到高根鞋教堂」

「如果要說刻意打造的景點，就只有高跟鞋」

「高跟鞋教堂真的很無聊，但當初一堆網美愛拍」

「真的直覺想到高跟鞋教堂」

「第一也是想到高跟鞋，超莫名其妙的東西」



不過也有人認為，高跟鞋教堂免門票，且離布袋漁港很近，吃飽飯後過去走走還是不錯，「高跟鞋教堂明明不錯，免門票又免費停車」、「高跟鞋教堂至少離布袋漁港滿近的，吃完逛逛」。

台東的「水往上流奇觀」也被許多網友提名👇👇👇

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「台東的水往上流」

「水往上流值得一票」

「水往上流超鳥，根本上廁所休息站」

「水往上流，一條水溝能當景點有哪個比它廢」

「水往上流蠻好笑的」



鄉民們還提名許多自然、人造景點，建議大家前往旅遊前，可事先搜尋相關資料，以免到了現場大失所望：

「花蓮新社梯田，被一堆空拍機照片騙了」

「各個垃圾彩繪村」

「台南國聖燈塔，偏僻、熱、難走、一堆沙 」

「沒有熱氣球的鹿野高台，只有你想去搭飛行傘再去 不然真的只有曬太陽」

「外埔望憂谷，名子取得好聽，就只是一片稻田」

「彩虹眷村超爛，我進去不到10分鐘就出來」

「很多，一時想不起來，大多數都是那種花花草草，拍一個照就沒了的景點，還不好停車」



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另外，Facebook Page「台灣旅行小幫手」曾整理全台灣7大「照騙」景點，網友們表示，看別人拍的照片都很好看，自己到現場時卻大失所望，包含新北九份老街、新北汐止新山夢湖、新北野柳地質公園、苗栗勝興車站、南投溪頭妖怪村、嘉義高跟鞋教堂、屏東山川琉璃吊橋都上榜。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：講到「台灣最爛景點」最先想到哪？網狂點名2地：根本上廁所休息站】