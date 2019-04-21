【地盤工人出書】沒文化才去搬磚？　地盤工頭細訴工人們的故事

台灣作家林立青，同時也是名工人。他大學畢業後在工地做包工頭，10年來，看盡底層社會的百態，無法忍受外界總是嘲諷工人，「沒文化才會去搬磚」，於是他寫下一篇又一篇工地見聞。從工人本身的故事，到工地環境與生活結構，透過第一線的觀察，揭露勞工的心酸與待遇，在網絡上引發關注。2017年他的發文集結成冊，「做工的人」獲獎無數，林立青也被誠品書店選為年度最受期待的在地作家。「我是從工地長出來的人，而我相信總有一天，人們會肯定勞動者的價值」。

台灣作家林立青（一条）

自述：林立青 編輯：白汶平（一条）

我叫林立青，1985年生，我是個包工頭，也是個作家。從小我就是生活在社會底層的人，跟著我父母擺攤啊，在市場轉，大學我唸了土木工程系，畢業後其實也沒什麼選擇，相比其他薪水更低，待遇更差的工作，我決定進入工地。

在工地裡我是個包工頭，帶著一組一組的工人，分配他們工作，屬於管理層，我一待就待了10年，我覺得我是個從工地長出來的人，誤打誤撞開始寫作，即便我現在身兼作家，但我的過去造就現在的我。

書籍《做工的人》和《如此人生》（一条）

我在2017年、2018年各出一本書，分別是《做工的人》和《如此人生》，兩本都是描寫底層社會的無奈。當初會寫書也是很意外，2016年我因為媽媽生病，請假在家照顧她，空閒時發現網上很多鍵盤俠在嘲諷工人，「沒讀書就去做工啦」，「工人就是沒文化」這種，我看了很生氣，我反駁他們：做工的人很認真好不好。

久了之後，我覺得和這些鍵盤俠吵架是沒意義的，一定要寫點有內容的東西，於是我開始從身邊取材，寫我帶的工人的故事，寫工地周邊的檳榔攤、工人的家庭等等。

漸漸地有人發現，這些文章真的是由一名「工人」寫出來的，開始關注了我，後來出版社找上門，我就這樣踏上了寫作之路。

林立青向大眾講述工友們的故事。（一条）

《做工的人》整本書都在講勞工，裡面提到的人我平均都認識5年了，跟他們關係都不錯。我在寫作時，特意換掉他們的名字，可是我不管怎換，很多工地的朋友看到​​，都覺得我在寫他們。

林立青寫作時並沒有使用工人們的真實姓名。（一条）

如有雷同，請哀矜勿喜，如果你看了這本書，知道我在寫誰，或是你覺得這故事和誰誰誰很像，請不要因此竊喜，每個人的人生都不是光明的，但都該被尊重。

每個人的人生都不是光明的，但都該被尊重。（一条）

一天到晚借錢的阿國

阿國是個半路出師的工人，泥做、水電都不強，只能四處打雜。其實他以前是做紡織廠設備的，賺非常多錢，日子過得很舒服。直到公司出現危機，貨出口到孟加拉，因為電壓規格不同跳電，設備都燒壞了。他為了挽救公司，透過各種渠道借錢，重新再造一批，把所有希望都壓在上面，沒想到設備送當地，還是不能用，阿國瞬間破產，四處躲債。

為了生活阿國只好出來打零工。（一条）

為了生活他出來打零工，踏進工地的時候已經50歲了，也學不了什麼東西，阿國一天到晚在工地跟我們借錢，前陣子過年他也跟我借啊，我都會借他。

我覺得可貴的是他的心態，即使面對這樣窘迫的環境，他還是每天笑嘻嘻的，我把他的故事寫出來，他還跟我說，你幹嘛不寫我的真名，我不在意被人知道我現在變成這樣。

不少工人都不介意文章使用他們的真名。（一条）

染上惡習的兄弟

阿欽、阿祈這對兄弟，他們以前就在自己的家鄉，幫人修修鐵網、補圍牆，可是隨著這樣的工作慢慢飽和，他們不得不到外地接活，有些人去了外地會不適應、壓力大這很正常，就像為什麼有些人會去抽煙，也是為了尋求釋放壓力的管道，這對兄弟也一樣，但他們不小心染上惡習，而且需求越來越大，幾乎把錢都花在這上面，甚至還去借錢……

（一条）

最後哥哥阿欽已經過世了，我印象最深的是，他是個很顧家的人，他外出賺錢，就是希望給家人過上好日子，可是他走之前，卻覺得自己是家人的負擔，至於弟弟我現在也不知道他去哪了，已經斷了聯繫。

不少工人辛勞工作，就是為了給家人過上好日子。（一条）

被支配的阿忠

阿忠他是輕度智障，講話結巴、動作緩慢的人，媽媽過世後，由他的兄嫂負責照顧他，他的錢也都是兄嫂在管，做工十幾年，其實阿忠的經驗和實作能力很強，可是他的師傅看他不懂，就壓榨他，給他的工資也很少。

後來他換了工地工作，收入好些了，存了點錢，他的兄嫂也不問他想要什麼，就執意幫他找對象，請了中介去大陸偏鄉，花了一萬五人民幣給阿忠「帶回」一個老婆。

阿忠是輕度智障，曾因此被壓榨。（一条）

阿忠的老婆來到台灣後，整天在家做家務，生活也被阿忠的兄嫂控管，他們一直要她幫阿忠生孩子，女方當然不要啊，後來就跑了。

她走之前跟阿忠說了句「我恨你」，阿忠一直記在心裡，婚姻的失敗對他打擊很大，何況這根本不是他想要的東西。

婚姻的失敗對阿忠打擊很大。（一条）

阿忠回工地工作後，其實我也會擔心和他合作，因為他個人條件的關係吧，樣貌啊、動作不靈活啊，常常會出問題，所以我有案子也沒找他了，阿忠婚姻、事業都不順利。

再一次收到他的消息是接到他的死訊，我很內疚，後悔當時沒有給他多一點關心。

工地裡是很陽剛的地方。（一条）

工地大嫂

工地裡是很陽剛的地方，但在工地也有女人的，像周邊的檳榔攤、茶水攤，幾乎是女性在經營。

我特別佩服「工地大嫂」，她們通常比較早婚，跟著老公來到工地，負責接案調度，不但要照顧老公、老公的學徒，還要和承包商接洽，在工地裡奔走，甚至在施工前期，還要學會一些專業技能，所以我就覺得她們像人際關係處理的專家一樣，懂得四處周旋、把每個人都安排得好好的。

勞動者最可貴的就是真實，說話很直接、想法很單純，我觀察很多勞工的家庭，他們對孩子也很自由，孩子想做什麼就讓他們去做，比起一般家庭會給孩子定目標、要求孩子上什麼學校啊、考第幾名啊，看似有安排，實際上是設下了框架。

不少工人在家裏都給予孩子自由。（一条）

這些都是我身邊的​​見聞，在工地裡你會看到很多人生百態，更多的可能是無奈，而「無奈」都是來自社會制度不完善和大眾歧視的眼光。

以前這些工人很多都是四處打工，得不到應有的保障，出了意外斷手斷腳，都要自己承擔。

工地裡的粉塵、灰渣特別多，工人的肺比較容易壞掉；焊接時的強光，久了會讓工人的視力受損；搬運重物會造成膝蓋、腰、關節的損害，更別提高樓需要爬上爬下，都是高危險的工作，我們的薪水就是用生命去換來的。

很多人會覺得工人很髒，這我們自己也知道，我們也怕打擾別人，進便利店的時候我們會在外面的地毯把腳上的灰塵泥土抹掉，避免把店裡的拋光磁磚給弄髒；用餐的時候，我們會避掉看起來有裝修的餐廳，或是寧願買個盒飯蹲坐在路邊吃，即便別人願意尊重工人，但工人心裡還是會自卑。

《做工的人》獲金石堂選為「十大影響力好書」。（一条）

《做工的人》出版後，被金石堂選為「十大影響力好書」、誠品閱讀職人大賞之「最想賣」的書，我被選為誠品年度最期待的在地作家，人民文學期刊也把我寫進去，我覺得我很幸運。

其實我現在收入來源已經不是做工賺來的，而是靠寫書、演講這些，但我徬徨，對自己未來的方向反而開始模糊。

（一条）

我到底要做專職的作家，還是繼續做工？我還沒想好，但我兩者都會繼續努力的做，這樣雙重的身份，可以讓我更貼近在地生活，我也希望透過寫作，把沒人關注的勞工的一面，呈現給大眾。

一個好的工人，他的設備、衣著、樣子，會讓人覺得他是認真對待自己工作的，這需要所有勞動者一起投入，一起扭轉外界加諸的刻板印象。

（一条）

我希望接下來有更多像挖掘機司機、卡車司機等等，用行動告訴大家，我們工作價值的尊嚴為何，這樣社會上的人才知道，該怎麼去尊重我們。

好的東西是慢慢留下來的，它會勝過死亡，或許不是現在，但人們終究有一天會重新認識到勞動者的價值。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁