全紅嬋代言國產女裝宣傳照曝光　網友超不滿：該換造型師了

內地一間自稱是「中國跳水隊時裝官方合作夥伴」的服飾品牌，近期請來跳水隊運動員代言，其中包含年僅16歲的全紅嬋，引來不少網友吐槽「這衣服配她們也太老氣」。



該品牌名為「芋庭服飾」，在官方社群媒體帳號上，上傳了多條國家跳水隊女隊員出鏡拍攝的廣告片，觀看數比較高的幾條宣傳影片中，全紅嬋、陳芋汐穿著淡藍色「小香風（Chanel Style）」背心搭配牛仔褲，宣傳片還介紹，該品牌是「中國跳水夢之隊官方合作夥伴」。

按圖看廣告影片截圖！

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不過這樣的宣傳，卻沒有獲得好評，成熟的衣服穿在不到20歲的孩子身上，看起來相當突兀，不少人吐槽「全紅嬋以前只是會跳水，穿上你家的衣服感覺還會唱山歌了」在下方呼聲最高的留言則是「這家公司的攝影師、造型師統統都要換」。

由於「芋庭服飾」並不是知名品牌，卻能簽下國家隊為其代言，讓網友都相當好奇它的來歷，根據品牌創辦人穎琪介紹，芋庭服飾推出的品牌名為「SuCi」，是自己女兒的英文名字，品牌於2023年3月3日正式亮相。

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有網友用公司資訊查詢網站「天眼查」查出，芋庭服飾即上海芋庭服飾有限公司，公司註冊於2022年10月，註冊資本200萬元人民幣，由胡凱鋼、孫志超、陳永吉三名個人股東持股。 其中，孫志超持股30%，是非控制股東及公司法人，有內媒記者撥打該公司聯絡電話，但對方以「暫時不方便」為由拒絕接受採訪。

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