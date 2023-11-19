安徽肉店員工「用嘴剔骨」影片曝光惹議　店主回應：幾十年老手藝

大陸安徽淮北市一家肉店陷入爭議。



工作人員處理生肉的方式竟然是「用嘴巴咬」，引發民眾對衛生問題的質疑，還有人擔憂：「難道不害怕感染到什麼細菌寄生蟲嗎？」

店主讚是老手藝 更快捷有效 點圖放大看看涉事影片截圖：

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據《紅星新聞》報導，涉事肉店工作人員在網路PO出一段影片，一名留著絡腮鬍的男子用手壓著羊排，接著用嘴巴一根一根咬起羊肋骨，接著快速吐掉。

影片發出後，大量網友表示擔憂，「生肉直接上嘴？第一次還沒擔心自己先擔心上了商家」、「你豁得出去嘴剃 我豁不出去吃」、「很容易感染寄生蟲的」。

面對外界質疑，當事店主解釋稱，用嘴剔肉是傳承幾十年來的老手藝，更快捷有效。

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對此，相山區市場監督管理局食品股的工作人員表示，根據正常操作，應該使用刀具剔除肋骨。

他們並未聽說過使用嘴巴進行剔肉的做法，將對此事進行覈實調查。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】