寵物犬被捉走送往市場宰殺　捕狗隊員涉盜竊被拘留

撰文：林芷瑩
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家住安徽安慶市的陳女士反映，在自己不知情的情況下，其飼養了4年的寵物狗「猴子」被捕狗隊上門捉走，後被送到市場宰殺。該案被定性為盜竊案件，目前案件正在辦理中。

陳女士憶述，10月26日，其小區物業向居委會反映稱小區內有流浪狗需捕捉，隨後物業帶領捕狗隊一行三人到陳女士所開的畫室二樓，將正在二樓門口處梳化上睡覺的「猴子」捉走。

陳女士介紹，「猴子」是陪自己從外地遠嫁到安慶，平日性格溫順，愛犬經常在畫室的梳化上等待主人，牠被捕時穿有牽引背帶，畫室學生的家長均知道「猴子」並非流浪狗，她當日收到學生家長的通知才得悉愛犬被捉走。

當日下午，陳女士丈夫立刻前往當地的流浪狗收容基地尋狗，但並未找到。隨後，陳女士聯繫捕狗隊的吳某，對方先稱「猴子」肯定送到流浪狗收容基地，後又改口稱將「猴子」送至池州市東至縣放生。

陳女士提供的圖片和監控畫面上可見，捕狗隊三人駕駛私家車，未穿制服、未佩戴相關證件。據了解，吳某非政府工作人員，屬街道辦聯繫的第三方公司。

11月10日，在聯繫捕狗隊、街道辦均無果的情況下，陳女士決定報案。吳某翌日錄口供時，承認10月26日中午將「猴子」帶到海吉星市場宰殺。陳女士展示的付款詳情頁顯示，「猴子」被送到海吉星市場的宏球水產，吳某支付了150元（人民幣，下同）加工費。

陳女士透露，吳某現已被警方拘留。11月21日，陳女士與辦案民警的通話錄音顯示，該案被定性為盜竊案件，目前案件正在辦理中。

《安慶市養犬管理條例》第19條規定，市、縣人民政府應當組織設立犬隻收留場所，或者通過購買服務等方式，委托依法設立的犬隻收留場所收留犬隻。犬隻收留場所負責接收和處理棄養、寄養、捕捉、沒收的犬隻。

今年8月，安慶市宜秀區人民政府曾回覆市民有關流浪狗去處的提問。區政府稱，宜秀區現有捕捉流浪犬，均已送至紅愛流浪犬收容基地，該區不存在一味捕殺流浪狗及幼崽的行為。

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