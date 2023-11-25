上海交大食堂竟吃出1.5cm針頭　校方：給豬打疫苗　脾氣倔就斷了

食安問題備受關注，近日，上海交通大學一名學生在校內食堂用餐時，竟在飯菜中吃出一根長1.5cm的斷裂針頭，引起熱議。周五（24日），上海交通大學後勤保障部回應稱，該針頭是給豬打疫苗的針頭，因豬「脾氣倔」，針頭就斷進去了。



事發於上海交通大學。（上海交通大學迎新網）

涉事學生吃出針頭後，嚇得趕緊用手機拍下取證。照片可見，針頭的材質較偏向金屬類，且中間空心，甚至比家用的縫衣針或醫院使用的針筒針都要大。針頭的一邊是削尖的形式，另一邊則看似有斷裂痕跡。

近年來，內地高校食安問題不斷，當中不少都是學生用餐期間發現，如今年6月發生在南昌市江西工業職業技術學院的「鼠頭鴨脖」（或稱「指鼠為鴨」）事件，因此消息一出，旋即引起輿論關注。

校方指針頭是給豬打疫苗的針頭。（九派新聞）

對此，上海交通大學後勤保障部回應稱，已經咨詢過相關部門，該針頭不是用於人體或者做實驗用的針頭，而是給豬打疫苗的針頭。校方強調，豬剛出生，打疫苗脾氣倔，不肯配合可能打在骨頭上，針頭就斷進去了，長約1.5cm。

不過，事件並沒平息，上海市閔行區市場監督管理局在周六（25日）決定介入調查。

網民點睇：

已經這麽誇張了嗎？連針頭都有了 ​

這回好了，可以堂而皇之甩鍋給豬了

這個回應太離譜了，食品安全法可不會因為這種理由縱容違法行為

鼠頭、兔頭、鴨頭、針頭都有了，就是沒有人敢站出來低頭

鼠頭讓人致病，針頭讓人致命

鼠頭、兔頭、針頭…下一個是啥「頭」，就想問問這食品安全問題啥時候是個頭？

豬都得出來說話了，全賴我唄？？？學生的餐飲，食品安全就這麽把關的！！！

