食物中毒｜台民眾食河豚1死8送院！10分鐘可致呼吸衰竭 1招保命？

台灣食藥署於26日接獲南投縣政府衛生局通報，該局於同日接獲轄管警局通報，該轄區仁愛鄉有民眾25日晚間自行烹煮河豚並分送予友人食用，陸續出現疑似河豚毒素中毒症狀，1人死亡，8人送往台中榮民總醫院埔里分院救治。



台灣南投縣政府刻正調查中，本案也已抽樣食餘河豚檢體送食藥署執行相關檢驗。

河豚的毒在哪部位？（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣食藥署提醒，河豚毒素屬於神經毒素，加熱亦無法將毒素破壞，主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚甚至肌肉組織中。通常於食用後10至45分鐘產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時則可能導致呼吸衰竭甚至死亡，死亡率約為61%。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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台灣食藥署呼籲，河豚種類多，而且外觀不易辨識，最好的自保方式，就是避免捕捉及食用來路不明之水產品，另外也建議餐飲業者不要提供河豚供民眾食用，以免誤食，如果在食用水產品後產生疑似中毒症狀，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

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