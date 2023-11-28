「橙放入櫃1星期」竟變成咁　核突得嚟又好鬼靚　網友：小心肺炎

河南鄭州一名女孩，把一顆橙放在櫃子裡卻忘了吃。



沒想到一週後，橙色的外皮被厚厚的黴菌覆蓋，成了一顆「小霉球」。

女網友驚嘆「大自然的奇妙」 其他人提醒這樣做隨時肺炎（點圖放大瀏覽）：

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從畫面中可以看到，櫃子裡的橙放了一週後，已經不見原本鮮豔的橙色，取而代之的是一層厚厚的黴菌。

女孩打開櫃子看到後，也忍不住驚呼「我的天呀」，用衛生紙輕輕一撥，上頭的黴菌如同下雪般飄落。

女孩表示，沒有想過橙可以發霉的這麼漂亮，霉菌很均匀的鋪滿表面，顏色也相當漂亮，再次讓人再次感嘆大自然的奇妙。

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影片在網路上曝光後，吸引不少網友打趣留言「這簡直就是個抹茶糰子」、「看起來好療癒」、「就讓它放在那裏吧」。

此外，網友也紛紛上傳照片獻寶，曬出自家「小霉球」，除了橙外，蘋果、梨子、芭樂甚至是麵包、五花肉都有。

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也有網友好心提醒，僅用衛生紙墊著就去接觸發霉的水果，是不安全的行為，應該帶好一次性手套和防護口罩再去處理，否則稍有不慎將黴菌吸入肺裡，可能會導致肺炎。

而這些已經發霉的蔬果，都不可以再食用，否則將造成腸胃道負擔，導致腹瀉，而長期食用也可能會產生腸胃道疾病，尤其老人、幼童、孕婦及免疫力低下族群更要避免。

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