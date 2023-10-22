有金融不做去做清潔？他們不是自甘墮落　不體面工作當下最好選擇

提到「清潔」這個職業，人們總是習慣性地加上一個「阿姨」的後綴。在社會大眾的普遍認知中，潔潔一般以四五十歲的中年女性居多，「清潔阿姨」也成為了清潔從業人員的標籤化稱呼。



但是，最近有越來越多的年輕人開始幹起了清潔。 有位網民分享了自己在平台約清潔的經歷，打開門看到一張稚嫩的臉，對方説自己是一名應屆畢業生，已經上崗兩個月了，「平時都是40歲左右的『阿姨』上門，應屆生做清潔，確實有點震驚到我了。」深圳某家政公司的一位招聘員告訴我，今年公司上崗的清潔員平均年齡為34歲，應聘人員中以25-28歲的居多，甚至有不少的00後。

95後的Kiki就是其中一員，在做清潔之前她是一名UI設計師，有5年的互聯網設計經驗。去年下半年，慘遭優化的她在重新找到工作後又主動辭職。「在辦公室的日子，堆積了太多通勤的麻木、討薪的艱辛、領導的欺凌和改稿的痛苦，而清潔在完成的那刻就顯現出價值。」

和她之前的工作相比，清潔這份工作缺乏了一些「體面感」，收入方面可能也面臨着「縮水」的風險，但卻讓她體會到了心靈上久違的輕鬆。 於是，寧願身累也不要心累的年輕人，在格子間裏消耗和掙扎過後，試圖用體力勞動來換取一場「自救」。

人工少了，工作也不算體面，但這幾位年輕人卻在清潔這行業中找到機會與慰藉：（按圖了解）

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「上班上久了，就想幹點不費腦子的活」

Kiki選擇做清潔並不是心血來潮，能有這種想法很大程度上和她之前在職場的經歷有關，「其實設計師一直是我小時候的夢想，但進入職場後發現，這個職業非常容易內耗，常常會陷入到自我懷疑中。」

辭職後的那段時間，她在豆瓣上刷到一個名為「輕體力活探索聯盟」的小組，裏面有很多年輕人分享了自己主動走出格子間，去從事一些「不費腦子」的體力工作。

在網上觀察了一段時間後，Kiki發現清潔是一份沒甚麼門檻的體力活工作，只需要符合「出生年75-00年、不能有紋身、會導航、會使用安卓機」這四個基本要求，就可以參加培訓。 於是，「上班上久了，暫時不想再動腦」的Kiki報了名，辦好了健康證。

培訓時間一共只有三天，內容也比較簡單，分為理論和實操兩部分，認識清潔劑、記住清潔工具的使用、掌握清潔技巧和其它一些注意事項。

每次培訓結束後會根據當天的培訓內容進行考核，考核合格後由老師傅帶教1-2天，Kiki便開始正式上户。「整個過程沒甚麼特別難的地方，上手很快，只要認真學了，基本就可以勝任」。至今，她在家政公司幹了快半年的時間，已經成為了一名帶教師傅。

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和Kiki一樣，何葉也是一位95後。大學畢業後曾在社康中心工作過一年多的時間，之後她通過第三方招聘，被深圳一家醫院錄用，專門負責產後康復，疫情期間也被派去核酸檢測點做採樣員。

「工作環境不喜歡，免不了要和家屬扯皮，要和同事之間明爭暗鬥，而工資沒有太多上漲的空間，一直都是6000多。」從辭職到現在，何葉做了一個多月的清潔，每打掃完一間房子，她都由衷地感到開心。「靠自己的勞動賺錢，又能給他人帶去幹淨舒適的生活環境，這件事本身就是很有意義的」。

派派幹清潔是以「自立門户」的形式，已經快一年的時間。她是一位00後，本科學的是國際經濟與貿易專業，曾在金融行業幹過一段時間，她稱自己是一位「金融民工」。 在外人看來，進入金融圈就意味着「高薪」，但只有派派自己清楚，隨着行業紅利逐漸變少、人才卻供大於求，金融圈已經高度內卷。

「圈子裏看學歷、看經驗、看證書，工作的每一天都很焦慮，很痛苦」。 今年年初，派派取得了家人的支持，和男友辭掉工作後，進行了一次儘可能全面的市場調研，發現家政行業仍然存在着長期的市場需求，且投入成本較低，適合創業。「我們想要跳出現有的思維圈和舒適圈，換一種方式去生活，或許能找到真正適合自己的是甚麼。」

「幹清潔一個月，治好了我的失眠」

派派坦言，做清潔確實緩解了她的焦慮。「從一個高度內卷的行業跳到一個不看學歷不看出身的行業，治好了學歷、家庭背景、工作經歷等社會條件對我造成的焦慮感，而且給自己幹活當然很開心。」她説，有時忙到很晚收工，她會和團隊小夥伴點些奶茶、燒烤、西瓜，大家坐在一起，邊吃邊聊天，是一天中最愜意的時刻。

但也不得不承認，做清潔之後身體上最直接的感受就是「累」。派派現在平均每天工作時間長達12個小時，「感覺每天都睡不夠」。

目前他們主要做新房開荒清潔，和日常清潔相比，往往需要花費更多的時間、精力和人力。

開荒時，每一個區域需要按照一定的順序進行清掃，以及根據不同的材質要選擇不同的清潔工具、清潔方法一一進行清潔，是一項十分龐雜而巨大的工程。

有一次，他們去一棟800平的大別墅做開荒清潔，兩個團隊20個人幹了26個多小時才正式收工，「客户驗收滿意後，付了2萬元的清潔費，是至今收入最高的一單，累並快樂着吧。」

何葉對清潔這份工作最深的體會是，「很充實很治癒」。除了活兒髒點累點之外，其它方面她都很滿意，「幹清潔不用和太多人打交道，遇到的客户也很友好，工資也是多勞多得，和之前的工作相比，少了很多彎彎繞繞。」

更大的收穫是治好了她的失眠。之前因為工作和感情的原因，何葉的睡眠質量一直很差，而現在每天累得一沾枕頭就能睡着，「這是我睡得最香的一段時間」。

目前，何葉一天基本能做到2-3單，每單2-3小時，一周休息一天，按照37元/小時的時薪算下來一個月能賺人民幣5-7000左右。 Kiki作為一個有經驗的「前輩」，算上每月1000元的好評獎勵、周期單和一些私活，每個月的工資大概有8000塊左右。但她做設計師時，試用期工資就有9000多，轉正後能拿到一萬二。 雖然收入「縮水」不少，但Kiki還挺喜歡清潔這份工作。在工作中，她感受到了人與人之間的善意與信任，「每次清潔完，看到自己的勞動成果得到了客户的認可，心裏很有成就感，這是之前在職場時很難有的瞬間。」

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「沒有甚麼工作是容易的」

清潔這份工作確實消解了這些年輕人內心的迷茫和焦慮，但他們也坦誠地告訴我，做清潔並不是一種「萬金油」，和很多工作一樣，酸甜苦辣皆有。

Kiki剛開始單獨上户時，連續幹了四天，忙起來時水都喝不上，運動手環也頻繁發出警告，心率直接飆升到180，幹完活後發現自己雙手發麻，最後不得己請了一天假休整。 正因為辛苦，有人在培訓期間就早早地放棄了，有人在正式上崗後退縮了。當初Kiki在參加培訓時，包括她在內一共有四五十個人，和她年齡差不多的年輕人佔到了五分之一，但現在只留下了兩三個。

‍何葉也曾有過放棄的念頭，「做清潔時間長了，其實對身體的傷害也很大。」手痛、腰痛、肩膀痛是常態，即使戴着手套幹活，手上每天都有新傷。最讓何葉難受的是每次幹完活，身上又臭又酸的氣味，自己聞着都嫌棄，晚上回家怕燻到別人，她都不敢坐地鐵和公交，一般都騎單車回去。

除了身體上的勞損，派派他們面臨更大的困難在於進入一個完全陌生的行業從零開始。從前期準備、成立公司、拓客引流、新人培訓、客户溝通、驗收售後，每一個環節派派都費了不少心思，付出了很多的時間和腦力，嘗試了很多的方法，也試錯了很多。

剛開始，派派基本上是有單子就接，收納整理、日常/深度清潔、新房開荒、搬家打包，甚麼都幹，導致每天很忙，但實際到手的錢卻不多，還會給自己帶來不少麻煩。「有的客戶只約兩小時的日常清潔，但去了之後才發現房間是需要進行深度清潔的程度，別説兩小時根本搞不完了，這兩項服務的價格也不一樣。」碰到這種情況，派派會先和客户溝通，實在沒有辦法也只能接着幹，心裏安慰自己，剛創業有活接就行。

之後，派派開始專注新房的精開荒服務，公寓、住宅、別墅都有涉及。為了避免一些不必要的爭端，她學會了從源頭上進行客户篩選。在線上接單後，他們會先去客戶家進行評估，與客戶溝通好細節之後根據房間的大小進行收費，雙方簽字確認，最後客戶驗收滿意後再付費。

在踩過一些坑、積累了一定的經驗和客源後，派派的團隊從第2個月開始盈利，現在每月收入逐漸提高至5萬，團隊成員也擴大到了10人。

雖然都是幹清潔，但沒有「創業光環」加持的何葉，有着另一重困擾——來自社交平台上的一些網絡暴力。

轉行做清潔後，何葉在社交平台上分享了自己的清潔日常，原本只是當作朋友圈一樣記錄生活，但她沒想到會受到他人的非議和攻擊。這件事之後，何葉短暫地「消失」了一段時間，最後在家人和朋友的開導下，她選擇對這些「惡意」視而不見。 對於幹清潔這樣的「另類」選擇，Kiki想得很清楚，「沒有甚麼工作是容易的，畢竟不管做哪一行都有哪一行的難處。這份工作對我來説是有意義的，這就夠了。」

至於要不要將清潔作為一項長期從事的職業，他們都有着各自不同的答案。

當初決定辭職幹開荒時，派派就想自己能做出點成績來，她設立了一個目標，「完成1000家新房開荒，現在進度是800家，離目標越近，幹得也越有勁了。」

何葉並沒有長期幹清潔的打算，但她決定再堅持一段時間，等幹得疲憊了，或許會重新找份「體面」的工作，「現在多積累經驗，之後當成一份兼職也不錯。」

Kiki的下一步計劃是自己出來單幹，同時她並沒有完全放棄做設計，準備考深大的本科繼續深造，「畢竟生活的一半是理想，而另一半是現實。」

注：文中人物均為化名

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