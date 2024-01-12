珠海長隆虎鯨撞池壁疑自殘　專家稱是摩擦皮膚　網民：放過牠們吧

有網民拍片反映，珠海橫琴長隆國際海洋度假區內，一條虎鯨在30秒內連續撞擊飼養池壁，疑似自殘。

1月12日，橫琴粵澳深度合作區商事服務局回應稱，經實地調查，片中的虎鯨身體無異樣，上述行為並非情緒宣泄。有專家表示，上述行為不屬於虎鯨的撞擊範疇，更像是在摩擦皮膚。

事件引起網民討論，有人質疑虎鯨這種行為「像是應對痛苦、憤怒、壓抑、挫折的自我傷害」。不少人在社交平台上呼籲大家不要再去水族館、動物園參觀，還動物自由，「放過牠們吧」、「只想在大海看到牠們，而不是在人類圈養的囚籠裏」。



網傳影片顯示，在度假區的長隆宇宙飛船園區內，一條虎鯨肚皮朝上遊動，先是用頭部撞擊飼養池壁，十幾秒後用側腹再次撞擊池壁。

公開資料顯示，長隆宇宙飛船總建築面積約40萬平方米，共建有67個淡水與海水水池，展示超過400多種、近15萬尾各類海洋珍稀動物。

1月12日，橫琴粵澳深度合作區商事服務局一工作人員回應稱，根據園區獸醫團隊出示的體檢記錄，片中的虎鯨各項身體指標都正常，皮膚表面也沒有發現所謂撞擊造成的明顯傷痕。

該工作人員引述專家說法稱，虎鯨是攻擊性較強的海洋生物，遊動速度很快，在捕獵時常用身體或尾巴去破冰或擊打獵物，而片中虎鯨遊動速度緩慢，碰到飼養池壁的行為並不屬於撞擊的範疇，也不是激烈的行為，而是一種自然行為；當局將繼續關注此事，也會定期檢查園區。

《新京報》報道，山東大學海洋學院教授、中國農業生態環境保護協會漁業分會副秘書長王亞民表示，片中虎鯨的行為不屬於撞擊的範疇，更像是摩擦皮膚，「適度摩擦有助於去掉虎鯨身體上的寄生蟲和藤壺」。

他介紹，虎鯨作為一種在南北極附近海域生活的豚類，在捕食海豹時，有撞擊浮動冰塊、讓冰塊上的海豹掉進水中的習慣，即便是在撞擊，也是在合理範圍。

他還解釋，豚類動物玩耍行為比較多，比如追逐、摩擦等；至於情緒，比如壓抑、憤怒，屬於動物心理學範疇，目前這方面的研究還缺乏證據與結論，不能憑空想象。

不過，網民對專家的說法並不賣帳，更質疑「圈養的哪來的藤壺？」、「虎鯨皮膚沒有藤壺」；有人認為是水池空間對虎鯨來說過於狹窄，「別說虎鯨，人待在狹小的空間也會抑郁」，並呼籲園方將虎鯨放回大海，「不要再唯利是圖了」、「我從不帶小孩去海洋館或海洋公園看這些，小孩看了會問為什麽不把它們放回大海？覺得它們很可憐！反過來想想如果是把人這樣圈養在不屬於自己歸屬的地方，會不會精神出問題！？應該好好反思！」。