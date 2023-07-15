台灣東北角淺海拍得2m長地震魚紅到國外　外媒：與末日預兆共舞

台灣潛友汪承儒上月底在深澳漁港附近潛水時，意外目睹至少2公尺的活體「地震魚」，刷新台灣目擊活體地震魚的最大紀錄。英國、美國媒體也相繼報導，形容潛水員是在海裡和「末日預兆」共舞，畫面十分罕見。



汪承儒6月27日在臉書粉專「東北角海王子-汪汪」PO文表示，他潛水遇見約2公尺長的地震魚，起初還以為這隻地震魚是白帶魚，「大物看很多了，這個第一次見」，並拍下地震魚在水中的畫面，直言「嘿嘿，從沒看過有人拍。」此外，這隻地震魚的身上有兩個洞，疑似是被達摩鯊攻擊。

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「皇帶魚」（oarfish）是現存最大硬骨魚類，最大體長可達7至8公尺，也被稱為海龍王、地震魚。由於牠通常生活在200至500公尺的深海，過去人們只在牠們被沖上岸時才得以一窺全貌，顯少目睹活體的樣貌。

《紐約郵報》、《每日星報》形容，潛水員能在海中親眼目睹活體，並在周圍環繞，簡直就像在和「末日預兆」共舞，畫面十分罕見；同時提到了出現「地震魚」可能大地震徵兆的傳說。

日本鹿兒島大學魚類教授本村博之（Hiroyuki Motomura）表示，這樣的推論沒有事實依據，「這些魚在身體狀況不佳的時候，往往會隨著海流上升到水面，這也是為什麼人們過去發現牠時，都已經是死亡狀態的原因。」

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