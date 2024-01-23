Apple龍年特別版手機殼僅有4爪被批「指龍為蟒」　網民：五爪為龍

龍年春節臨近，Apple官方一款價值498元的「龍年特別版」手機殼，因價格過高被批後又引發了一場「龍蟒之爭」。



有網民稱，該手機殼上的龍爪只有4隻（即一個爪子上有4個指頭），而中國傳統文化中稱「五爪為金龍，四爪則為蟒」，所以該手機殼實為「指蟒為龍」。

不過也有解釋稱，中國傳統文化中的龍並非一開始就有五爪，而是從三爪、四爪到五爪發展過來的。在不同的歷史時期，甚至不同的地域文化傳承中，龍的形態和象徵意義，也會隨之改變。

據了解，這款手機殼由中國知名插畫家Yulong Lli繪製，以絢爛的牡丹煙火圖案、捲曲流動的線條和明亮的色彩，生動展現龍的勇猛精神，寓意喜慶吉祥。

該款手機殼雖然遭批「不懂中國文化」，不過設計師Yulong Lli為其他品牌設計的龍年產品的插畫中，龍為五爪，並無爭議性問題。

網民評論：



既然設計師分不清中國文化的龍和蟒就不要指鹿為馬說是迎接龍年啊～



就這價格，龍都不值。



我不在乎幾個爪，我只在乎498元還是4.98元



在中國做生意，媽的，對中國文化都不了解。還想用中國文化賺錢。



等一波華強北



對於是龍是蟒，蘋果客服今日（23日）表示，官方對產品有介紹，是以明亮色彩展現龍的勇猛精神寓意的保護殼。對於圖案是蟒還是龍的疑問，建議以官網頁面顯示的資訊為準。