吃人扶手電梯「吞噬維修工人」　身體捲梯底救護員拔不出來終氣絕

大陸近日出現一起扶手電梯檢修的工安意外！



據悉，當時1名22歲檢修員正在檢查扶手電梯，未料本應該是斷電的情況，扶手電梯卻突然運轉起來，導致他反應不及，當場被捲入，最後氣絕身亡。

救護人員試圖將身軀從梯底拉出 但怎麼拉都出不來（點圖放大瀏覽）：

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綜合陸媒報導，這起事件發生於大陸貴州省貴陽市雲岩區世紀星光商場，商場內一座扶手電梯於本月6日發生故障，隔天便派人前來檢修。

而在檢修前，扶手電梯本來是處於斷電的狀態，但不知道為何，當其中1名22歲檢修員開始作業時，扶手電梯卻突然動了起來。

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扶手電梯突然動作，導致檢修員直接被捲入底下，當場沒了生命跡象，事後一旁救護人員試圖將他的身軀從扶手電梯底下拉出，但再怎麼拉都出不來，最終命喪黃泉。

至於這起事件的詳細事發經過，仍待警方進一步調查。

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