佛山過年好去處！　廣東省首個「千古情」景區將於大年初一開園

1月28日晚，「佛山請帖——歡迎您來過年」系列文旅活動啟動儀式在即將開業的佛山市南海區廣東千古情景區舉行。新春佳節期間，佛山將推出超過500項新春文旅活動和一系列優惠措施，歡迎四面八方的朋友們到佛山來過年。



500多場文旅體活動玩不停

在啟動儀式上，佛山市市長白濤介紹了佛山為龍年新春準備的七大主題500多項精彩活動，既有行通濟、逛廟會等傳統年俗活動，也有煙花秀、音樂季等新潮跨年玩法，還有一系列消費折扣優惠和溫暖貼心的旅遊服務。

據介紹，新春佳節期間，包括宋城演藝·廣東千古情、2024西樵山嶺南新春嘉年華、長鹿不夜城等在內的75項主題活動等候遊客來花式打卡。同時，為了方便市民和遊客合理安排行程，佛山市文旅部門還策劃推出「水上花市樂購遊、尋味順德花街遊、美食文化水鄉遊、春賞百花登高遊、新潮演藝樂園遊、新春遊園親子遊、祖廟文化通濟遊、功夫文化祈福遊、粵劇文化懷舊遊、陶藝文化打卡遊」10條精品旅遊線路。

宋城演藝·廣東千古情景區將於大年初一開園（羊城晚報）

5000萬元惠民消費券等你拿

為了讓遊客玩得痛快與盡興，佛山市在春節假期推出一系列消費券發放活動。廣東「粵消費 粵精彩」發放5000萬元文化惠民消費券（文旅專場）活動；南海千萬福星過大年發放超1000萬元消費券活動，實行「滿1000減200元、滿500減100元、滿200減40元、滿100減20元、滿50減10元」 滿減優惠；「心動和鳴」2024佛山音樂季發放50萬元文化惠民券，市民在線上購票即可享受到優惠補貼；廣東千古情景區2月10日（大年初一）起盛大開園，開園預售4.7折起；長鹿旅遊休博園、佛山祖廟、南風古竈、清暉園博物館、紫南文化旅遊區、盈香生態園、美的鷺湖森林度假區、三水荷花世界等主要景區均推出不低於八折的各種門票優惠；丹竈善為軒酒家、維也納國際酒店、鷺湖嶺南花園酒店、佛山蔚景溫德姆酒店等各大酒樓酒店紛紛推出特惠菜式、特惠住宿、特惠火鍋套餐折扣優惠或消費贈券立減活動，盡情吃喝住無負擔；還有「佛山年貨節」商超促銷活動和各種酒店住宿、餐飲文旅優惠活動紛至沓來。

「千古情」首進大灣區

啟動儀式現場，《廣東千古情》大型歌舞進行了首演。作為龍年春節特色文旅活動之一，宋城演藝·廣東千古情景區將在大年初一開業。

大型歌舞《廣東千古情》（羊城晚報）

「宋城演藝·廣東千古情景區，是（佛山）南海引進的龍頭文旅項目，是南海順應旅遊消費業態變化的戰略舉措。」南海區委宣傳部常務副部長、區文廣旅體局局長梁惠顏表示，近年來，南海區實施「水上南海」高質量發展戰略，促進文化旅遊深度融合，其中，南海區引入廣東千古情、桂城電競、裏水花月夜等項目，同時舉辦大地藝術節、音樂會等活動，打造新業態、新空間、新場景，將之與南海豐富的民俗活動相結合，讓南海更具「嶺南味」。她表示，目前，南海已建成70多個相關項目，希望通過龍頭項目的帶動，讓遊客暢遊南海、體驗嶺南民俗，真正實現聚人氣、旺市場、強信心。