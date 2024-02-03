公廁沒廁紙怎辦？內地女生竟報警求助 不忿被警察斥責還拍片公審
撰文：TVBS新聞網
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若在公共廁所發現沒有衛生紙可用，往往會讓人相當緊張。然而，內地湖北就有一名29歲的女子，因為上完廁所沒衛生紙可用，竟直接報警求助，結果反遭警方怒斥一番。事件曝光後，立刻引發網民們熱烈討論。
根據《星視頻》等多家陸媒報道，湖北日前有一名29歲的女子在公共廁所如廁後，發現廁所內的衛生紙沒了，且她也剛好沒帶衛生紙。在幾次大聲呼救無人理後，女子竟直接撥打110報警，豈料當警方到場後，才得知女子報案純粹是因「沒衛生紙可用」，氣得直接在現場飆罵一番。
從影片中可以發現，警方大聲斥責女子浪費資源，結果女子不但毫無悔過之意，反而還揚言要檢舉對方。對此，警方則繼續說道：「29歲了，妳是小孩子嗎？妳沒有紙巾關警察甚麼事？誰有義務給妳紙巾？」值得一提的是，警方在翻找女子的報案紀錄後，更發現她曾因「被貓抓傷」而報警，疑似是浪費警力的慣犯。
事件發生過程：（按圖了解）
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女子事後將影片上載上網後，立刻掀起熱烈討論，但絕大多數的大陸網民皆抨擊其行為，迫使她在經不住輿論壓力後將原影片刪除：
．「這個社會怎那麼多不正常的人啊」
．「知道報警還不如找外送員幫買衛生紙」
．「支持警察，不用為了這種事浪費警力資源」
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