四川醉父掟4歲子落樓後跳樓 鄰居：他生活壓力大 警方介入調查
撰文：孫聖然
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四川瀘州一名醉酒狠父，將4歲兒子從3樓單位掟落樓，其後自己亦縱身跳下。當局接報後即時趕赴現場救治，目前二人均無生命危險。
事發於周一（19日）晚上7時許，江陽區黃艤鎮某小區內，一名男子將兒子從3樓單位掟落樓，隨後自己也縱身跳下。網傳影片顯示，現場聚集大量圍觀群眾，有醫護人員及消防人員到場處置。
據知情人士透露，事發時，涉事男子疑似醉酒狀態，兒子被從3樓扔下後，鼻子和嘴巴流了很多血。周圍群眾紛紛譴責該男子行徑，認為他的行為有悖人倫道德。
另據附近居民姚先生介紹，自己與跳樓男子是鄰居且相識，他平時獨自一人撫養4歲兒子，還要照顧精神不太正常的母親，「生活壓力比較大，平時上班時就將孩子和老人留在家裏。」
姚先生說，事發時，該男子已在樓上坐了半個多小時，之後情緒激動將孩子掟落樓。
對此，黃艤鎮政府回應指，事件確有發生，事發後父子被送往了醫院救治，目前均無生命危險。同時，當地警方也已介入此事，正在調查核實相關情況。
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