強行買單逼陪酒不成動手拖拽女子頭髮　河南惡漢被以尋釁滋事行拘

去年大陸唐山燒烤店打人案震驚社會，行兇動機僅是因為搭訕被拒，不料河南鄭州又現「翻版」，3名女子日前在火鍋店用餐，遭鄰桌男子搭訕「強行買單逼陪酒」，其中一名女子當場拒絕，竟被對方狠拽頭發怒攻擊，影片曝光輿論譁然。



監視器影片中，黃髮男子從後方一把拉住正在吃飯黑衣辣妹頭髮，將其用力拖拽在地上後，狠狠摁壓辣妹頭部，周圍有不少人勸架。男生被勸離後，女生躺在地上疑似嘔吐。

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綜合陸媒報導，該起事件發生在9月12日凌晨4時許，男子在火鍋店搭訕郭姓女子和其朋友，並強行為她們買單，隨後雙方發生爭執，郭女表示打她的男生想要搭訕，就去找服務員強行買單，坐在自己對面指著閨蜜說「能不能對我笑，憑這桌的單子是我買的」。

郭女表示她隨即讓服務員把錢退了，立刻自己結帳，但男子還一直不停辱駡，甚至後來還動手揪住自己頭髮往地上摁，郭女稱被男子攻擊後自己頭疼嘔吐，後就醫檢查多部位挫傷。

據《新京報》15 日報導，記者從鄭州市公安局金水分局獲悉，男子醉酒後拖拽當事女子頭髮，目前已被警方以尋釁滋事處以行政拘留15日。

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