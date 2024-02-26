江門時隔數年上演國家級非遺民俗泮村燈會　花燈舞獅祈福風調雨順

時隔數年後，開平市特色傳統民俗活動、國家級非遺項目——開平水口泮村燈會日前在當地上演，吸引了當地村民、大量海外鄉親和各地遊客參加。



據瞭解，泮村燈會起源于明朝，于明英宗天順八年（1464年）正月十三初次舉行，至今已有五百多年歷史。相傳，因當地災禍連年，泮村鄺姓十三世祖健齋曾拜訪嶺南名儒、白沙先生陳獻章，以求消災避禍之法。陳獻章認為泮村有獅、虎、象、馬、牛五座黑石獸山鎮守村落，但因獅王昏睡未醒，其餘四獸作亂而致使災禍連連，可掛燈鳴炮、敲鑼打鼓喚醒獅王以保地方平安，從此人財兩旺、風調雨順、五穀豐登，後逐漸延續成為當地習俗。2008年6月，「泮村燈會」入選第二批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

江門時隔數年再度上演國家級非遺民俗泮村燈會。（羊城晚報）

當地主辦方介紹，本屆燈會共有3盞花燈，按照不同路線遊遍泮村42個自然村。活動當天一早，按預先定出的舞燈頭的三個村村民抬著豬、牛等祭品，在泮村祖祠參拜祖先，然後起燈。起燈時，花燈被高高舉起，並在祠堂外面遊走三圈。

起燈儀式後，這些醒目的花燈便在人們的擁簇下，沿著各自的路線陸續來到鄉間42個自然村。每當花燈到達一個新的自然村，村民們都會舞動醒獅，在村口熱烈迎接。其中，金龍村的接燈方式尤為特殊——金龍村俗稱「牛口村」，按習俗，巨型花燈需改道前行，穿水而過，場面很是壯觀。

江門時隔數年再度上演國家級非遺民俗泮村燈會。（羊城晚報）

3盞花燈按指定路線，游遍全鄉所有村莊之後，分別到達最後的潭江村、塘唇村、朝金村，在一片爆竹聲中，花燈被挑破，大家一齊擁入，爭搶燈紙和燈篾，作為吉祥物拿回家中供奉，祈求好運。至此，整個泮村燈會也宣告結束。

開平水口泮村鄺氏族務理事會會長、燈會總指揮鄺玖玲表示，泮村燈會舉辦了20多屆，得到了眾多鄉民、海內外宗親華僑的鼎力支持，此次燈會對於泮村人來說更是一次充滿年味的群體活動，很多海外的鄉親都回來參加了。

金龍村村民鄺鈞毅表示，泮村燈會已經數年沒有舉辦了，今年的活動比以往的更加熱鬧。更重要的是，舉燈隊伍中多了許多年輕的面孔，「我16歲就開始舉燈了，看到年輕人參與其中，我感受到一種文化的傳承」。