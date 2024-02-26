網紅活春宮｜97萬粉絲抖音女神「璐寶」誤開咪全直播　鞠躬道歉

在抖音擁有97萬追蹤的內地正妹直播主璐寶，日前在直播中誤開咪高峰，意外放送女性春宮聲音，引起當時在直播間的眾多粉絲譁然。



事件發酵後，璐寶大方承認是「當事人」，指稱自己是單身女性也有生理需求，更自嘲喊「那哥們太帥了，沒忍住」。

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這宗事件源自於璐寶某一次和多人連線直播，期間疑似咪高峰未關，直播過程中出現一段令人害羞的女性高潮聲，當下立刻就有網友在留言板點名璐寶是當事人。

璐寶日前開直播大方回應這宗意外事件，認了她就是春宮聲的女主角。

她還原狀況表示，因為看到有粉絲在直播間刷留言「這是璐寶吧！」才驚覺大事不妙，原來被直播出去了，指稱事發當下「自己跟那哥們兒直接被嚇軟了」。

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不過，她表示這是自己的私生活：「一、沒有對不起粉絲，二、沒有以戀愛為由讓大哥消費，我對不起誰了！」

她更反駁網絡酸民「為什麼要給女性套上貞操的枷鎖？」、「幾千年前裹小腳，現在都在裹大腦？」。

璐寶感嘆，網絡不會因為女主播做了公益而家喻戶曉，但是會因為「負面」而臭名昭彰。她坦言因為這次失誤造成了不好的影響，最後鞠躬向粉絲道歉。

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