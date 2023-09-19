私家看護揭「最多人死前後悔2件事」　幾乎無人後悔沒為事業打拼

人生不如意十有八九，平時在外闖蕩，難免會碰到一些讓人後悔的事情。



然而有的事情始終沒有好好處理，到了臨終之前，心頭都還持續掛念著，最後留下遺憾過世，也是令人擔憂的狀況。

近來日本媒體，就分享了最容易成為「人生最後悔」的兩件事情是什麼。

「無人後悔沒好好努力工作」令人深思 點圖放大閱讀：

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根據日本媒體「DIAMOND Online」報導，儘管每個人回顧人生時，都各自有一些感到後悔的事情，但如果加以整理，就不難發現這些後悔的狀況中，其實存在著一定類似的情節。

澳洲居家看護布朗尼．維爾（Bronnie Ware）就從她照料的高齡者病患人生經歷中，研究出最多人在生前感到後悔的兩件事。

其中排行第二的，是「花太多時間在工作上」。特別是男性的部分，在臨終前回顧自我人生時，常常覺得自己在工作上太拼，結果缺少了陪伴孩子、家人的時間，因而感到相當後悔。

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相對地，卻幾乎沒有人曾經後悔過「我應該要再更努力工作才對」。

而最多人感到後悔的事情，則是「沒有拿出勇氣，做出真實的自己」。許多人都認為自己的人生，幾乎都依循著別人的要求行動，卻沒有好好思考自己要的是什麼，該如何努力朝著夢想邁進等等。

結果到了臨終之時，才覺得自己浪費了太多人生，白白留下遺憾。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】