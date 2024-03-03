內地rapper遭女友踢爆隱瞞性病4女中招！態度冷漠沒出一分醫療費

內地rapper滿舒克在2009年出道，曾參加《中國新說唱》走紅，近日卻被一名女網友爆料，在交往期間隱瞞自己是HPV病毒高危帶原者，不僅害女友被傳染，還感染了其他3位女生，且事後對受害女性表現出冷漠態度，令女友氣憤決定踢爆：「撫心自問，人是不是應該有良心呢？」



該名女網友強調：「我對我文章所提及的所有內容負責，我希望這篇文章能被更多人看見，不再有女性因為他而受傷、受騙。」女網友表示，跟滿舒克已經在一起多年，一直都沒有其他性伴侶，雖在去年8月檢查出感染HPV，但因為早已打過九價疫苗，被醫生告知可以自行康復，便只吃藥治療，約好半年後再去回診。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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未料，女網友1月回診時不僅沒有康復，狀況甚至不太好，「連醫生都驚訝於本該自癒的型號竟然高危陽性感染持續了半年之久。」經過進一步討論，醫生告知要做陰道鏡取樣檢查，令她頓時感到五雷轟頂：「我一時之間不知道怎麼面對，我在醫院走廊哭著給他（滿舒克）發消息，而後他親口承認我HPV高危持續陽是他的問題。」

滿舒克得知女友的情況，起初沒有找任何藉口、直接說會負責，令女方一度覺得他至少還有擔當，「可事實是，下午兩點的手術，他兩點四十才到，遲到了整整40分鐘，術後急急忙忙離開說還有事，接著人就消失了，這就是所謂的『負責』嗎？而我一個人在床上小腹疼得沒法照顧自己，也不敢告知身邊的人，只覺得委屈。」

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女友心寒指控：「隔天我讓他看血淋淋的紗布，他無動於衷，連一句『你好點了嗎？』都說不出口嗎？撫心自問，人是不是應該有良心呢。想起手術台上醫生那句：不太好，看著嚴重，我瞬間崩潰。」她還透露，從檢查到治療的這個過程，滿舒克雖承諾會負責，卻連一分醫療費都沒出過，現在甚至躲起來不見面，讓她孤立無援。

因為氣不過，女方從年初就開始在微博更新爆料，治療期間甚至還發現滿舒克劈腿，因而在2月份選擇分手。然而，她發文後陸續收到一些女生留言、來信，經過確認，發現至少還有3位女性也因滿舒克而感染HPV病毒，「我安慰著她們，可自己何嘗不也是受到傷害呢？我很清楚我和他時間太久了，這麼多年的相處下來，我卻根本不知道他攜帶病毒到底已經多長時間。」

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女方痛苦表示：「在我發文後，包括他在內，還會有人跟我說，這是我的名譽，是我的隱私，發出來對我不好，可什麼是對我好？我已經遍體鱗傷了我不能說嗎？我是不吃互聯網這口飯的素人，我靠自己努力工作，事業上還有大好前途就該被人拿來威脅嗎？」因此，她決定站出來再發一次詳盡的爆料文，讓大家知道滿舒克究竟做過什麼事。

在女生寫出爆料文後，滿舒克目前尚未出面回應。不過，有其他網友陸續挖出以前的爆料，發現早有其他女生罵他出軌，在網絡上已有黑歷史。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】