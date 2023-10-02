任嘉倫被傳嫖娼出軌毀好男人形象　發聲明：對散布謠言者絕不姑息

內地男星任嘉倫演出《大唐榮耀》爆紅，《錦衣之下》、《不說再見》、《一生一世》等劇成為陸劇男神，他在爆紅之際選擇公開已婚身分，被認為是好男人代表，然而近期卻傳出他嫖娼、出軌、離婚，又或是有二胎等謠言，任嘉倫工作室於9月28日下午發出嚴正聲明闢謠，並稱對惡意造謠、散布謠言者絕不姑息，會追責到底。



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聲明全文：

嚴正聲明

針對一直以來在網絡平台上大肆造謠傳播並持續發酵的關於任嘉倫先生「嫖娼」「出軌」「賣淫」「離婚」「二胎」等不實言論，我方現作出如下嚴正聲明：

一、該等言論根本不具事實基礎，純屬惡意造謠誹謗。任嘉倫先生從未有過上述行為。

二、部分網絡用戶惡意發布、散播針對任嘉倫先生的誹謗言論的行為，造成了不明真相的公眾對任嘉倫先生的質疑和誤解，已經構成對任嘉倫先生名譽權的侵犯。我方在此嚴正警告各造謠傳謠者切莫一錯再錯。

三、嚴厲警告相關網絡用戶立即停止傳播並刪除上述誹謗言論，網絡平台亦有義務及時對侵權內容進行屏蔽、刪除、撤銷，避免負面影響和損害結果進一步擴大。

四、作為公眾人物，任嘉倫先生非常願意接受公眾監督，也誠心接受所有有益於自身進步的建議和批評，但我們不接受無端造謠和中傷。網絡並非法外之地。我方已經委托律師對部分相關網絡用戶及其侵權言論進行證據固定，並向法院遞交相關侵權案件立案材料，我方將持續關注相關輿情，若誹謗信息進一步傳播擴散、任嘉倫先生的合法權益仍然受到侵害，我方將絕不姑息、追責到底！

特此聲明！

任嘉倫工作室

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