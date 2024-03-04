外長王毅18年前竟曾與黎明在東京同台行catwalk！年輕帥照曝光

撰文：中天新聞網
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一段天王黎明與中央政治局委員、外交部長王毅同台走秀的珍貴紀錄片近日重被挖出。

原來這場匯集了各路明星政要的時裝秀是2006年在日本東京舉行的「涼裝運動」，彼時正擔任駐日大使的王毅與金馬影帝黎明受邀參加。

王毅身著白色中式服裝大秀日語，引發全場關注（點圖放大瀏覽）：

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影片中，黎明身著一身筆挺的深灰色西裝套裝，內搭白色襯衫，從台上緩緩走下，盡顯成熟穩重氣質。王毅則梳著背頭，身著一件中式白色襯衫，面帶笑意。

這場活動是2006年5月31日在東京澀谷舉行的「清凉夏裝」時裝秀，旨在宣揚「節能環保」。

當晚走秀的模特都來自政壇及社會名流，日本時任首相小泉純一郎、安倍晉三、谷垣禎一等都紛紛亮相，其中小泉純一郎身穿沖繩傳統布料製作的涼裝成為焦點。

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王毅大秀流利日語

當年由於小泉純一郎上任後參拜靖國神社，中日關係惡化後長期陷入低迷。時任駐日大使王毅及使館人員決心想辦法從文化和民間入手，以民間外交促動政府高層交流。

2006年秋天，安倍晉三上台後首訪中國，打破了兩國關係的堅冰。

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