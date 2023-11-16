拜登突然大讚習近平「紅旗專車」好美　探頭看車廂內部後說了這句

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平15日在三藩市的費羅麗莊園（Filoli estate）會面。



會後，拜登親自送習近平離開，在見到習近平的「紅旗」專車時，他突然大讚「好美的車」，並提到「就像我們的凱迪拉克」。

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從《央視》公布的畫面中可以看到，會面結束後，拜登陪著習近平走到了大門外，習近平說，「我想我們的這種關係會繼續下去。」拜登回應，「我同意。」

接著，兩人走到習近平的「紅旗」專車前，拜登突然驚嘆：「好美的車（Beautiful Vehicle）！」習近平笑著回答：「這是紅旗車，我們國產的。」

拜登還把頭探到紅旗專車的車內，掃視了一下車子的內容，並表示：「這就像我們的凱迪拉克啊！」

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拜登還說：「每次我到外面去參加國際會議的時候，這車子（凱迪拉克）都跟著我，你知道人家怎麼叫它嗎？野獸！」

最後，兩人又握了一次手，習近平就上了車，拜登則站在門口目送專車駛離。

「紅旗」專車歷史悠久，是中國領導人的專用車輛，在出席閱兵、高級會面等重要場合時搭乘，習近平此次搭乘的「紅旗N701」，是去年他訪問香港期間才首次亮相的新車款，傳聞總共只生產了5輛。

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過去，中國領導人在國外訪問時，通常會搭乘東道國提供的車輛，但自從習近平2014年11月訪問紐西蘭時搭乘了「紅旗」專車後，這項傳統就被打破了，之後習近平出訪外國時，也幾乎都搭乘「紅旗」專車。

另外，拜登提到的「凱迪拉克」也並非一般的凱迪拉克，而是美國總統專用的座駕，該車配備重型裝甲，擁有極佳的防禦性，常被稱為「凱迪拉克一號」（Cadillac One）、「豪華轎車一號」（Limo One）或者「野獸」（The Beast）。

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