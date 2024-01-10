日本前駐華大使揭秘與華春瑩舌戰交鋒內容　當面諷中國非禮儀之邦

3年前日本前首相安倍晉三受台灣邀請發表視像演說，指「台灣有事」等同日本有事，發言讓北京大為光火。



中國大陸外交部部長助理華春瑩當晚緊急約見時任日本駐中大使垂秀夫。

現已卸任大使的垂秀夫接受日媒專訪，重現他與華春瑩會面的言語交鋒。

赴約前交鋒已開始 點圖放大看看垂秀夫揭露的對話內容：

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中國大陸最該警戒的外交官初次面對中國大陸戰狼代表，花火四射。2021年12月1日安倍受台灣國策研究院的邀請發表視像演說，指日本無法容許發生台灣遭武力侵犯，台灣有事等同日本有事，也可以說是等同「日美同盟有事」，呼籲國家主席習近平等領導階層不要誤入歧途。

日本的周刊文春報道，2020年垂秀夫就任駐中大使以來，一直探詢與中國大陸外交部部長助理、負責亞洲地區事務的吳江浩，進行對等的會談。但中方一直不願抽出時間，在安倍的發言以後，中國大陸外交部態度丕變，聯絡要垂秀夫「立刻到外交部」。

垂秀夫受訪時表示，他覺得這種要求有些失禮，最初跟使館的屬下說「不要理他們」。但中國大陸外交部威脅，要是垂大使不出面，今後拒絕他的所有預約。無奈只好答應前往，但不想立刻趕去，故意吃完晚餐後，等1個小時才前往外交部。

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吳江浩正在出差，代理他的是華春瑩。華春瑩一見面就說有事要表達，讀了30分鐘的抗議文。默默聽完抗議文，垂秀夫依外交禮節，首先恭喜對方榮升部長助理，她立刻露出「不妙」的表情，轉而說，雖然是在這樣的場合，（接到祝賀）還是感謝。

垂秀夫表示，這樣一來，彼此的關係就明朗了。於是他接著說：「對於我申請會晤，您們總是逃避，您自己想要見面時，卻要求『立刻前來』，這就是貴國的禮儀嗎?」

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他對華春瑩說：「以前我以為中國是禮儀之邦，但現在明白，我的理解不正確。」垂秀夫對周刊文春說，在擔任大使期間，等於是身處敵營，受到許多不合理的待遇。僅管如此，基於國家利益，他總是堅定地向中國大陸說該說的話。

垂秀夫1989年首次派任日本駐中使館，共派駐4次，2020年9月受命為駐中國大使，去年12月從日本外務省退休。他的外交人派廣，與中國共產黨中樞、民主派、改革派的知識分子，以及人權律師都熟稔。被稱為中國大陸最害怕的男人。

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