天文台錄得周三多區降溫約7度　清明節有一兩陣驟雨

天文台今日（27日）表示，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸，正午時分，本港大部分地區氣溫較昨日低六、七度，其中上水昨天（26日）最高錄得32.7度，今日降溫6.9度。



天文台預測，受高空擾動影響，周末至下周初華南地區，有大驟雨及狂風雷暴，隨著高空擾動稍為遠離，下周中期廣東沿岸地區天色好轉。



天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。正午時分，本港大部分地區氣溫較昨日低六、七度。

從地區分區氣溫顯示，筲箕灣、觀塘、九龍城荃灣等市區最低溫為19度，昨日高溫達32.7度的上水，仍跌至最低的21.5度。

現時影響廣東沿岸的偏東氣流，會在未來一兩日逐漸被一股偏南氣流取代，該區天氣炎熱，有一兩陣驟雨。相對濕度會由明天起一連五日，最高約約95%。

今日大致多雲，今晚有一兩陣微雨，吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。展望未來一兩日氣溫回升，亦有一兩陣驟雨。本周六（30日）稍後天氣漸轉不穩定，星期日及一（31日及4月1日）間中有驟雨及雷暴。

未來九日天氣預測。（天文台圖片）

展望未來九日天氣，維持在「二字頭」氣溫，明日（28日）介乎22至28度，並開始一連五日有驟雨的天氣，「三字頭」要在下周二及三（4月2及3日），部分時間有陽光，仍會有驟雨，清明時節雨紛紛，清明當日（下周四）也預測有一兩陣驟。

▼3月18日 尖東清晨5、6時有薄霧▼

