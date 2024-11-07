超強颱風銀杏｜天文台調高周末風力　高地吹7級風　即3號風球風力

【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／打風／維港泳／立冬／周末天氣】超強颱風「銀杏」今晚（7日）正由西向東掠過菲律賓呂宋北端，天文台預測在午夜前後進入本港東南800公里警戒範圍，即南中國海北部。天文台預告明日（8日）中午12時至下午3時之間發出一號風球，周末期間離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。



天文台料銀杏未來會在南中國海北部向西「橫行」，星期六及日（9至10日）在本港以南400公里內掠過，料最近僅375公里，並保持強颱風級別，在星期六中心附近最高持續風速仍維持每小時175公里。天文台料星期六及日吹北至東北風，並因應最新預測，今日提高星期六及日風力預測，料離岸間中6級、高地達7級，出現「雙7」。



風力6級（平均時速41至51公里）及7級（平均時速52至62公里）為強風，即3號風球風力；風力8級及9級則屬烈風，為8號風球風力。



11月7日下午17時超強颱風銀杏集結在本港東南偏東約930公里。(天文台圖片)

天文台下午更新最新天氣概況，稱東北季候風會在明日繼續為廣東帶來天晴乾燥的天氣，該區早上稍涼；超強颱風「銀杏」會在未來兩三日橫過南海北部，但其強度仍存在變數。在季候風及「銀杏」的共同影響下，周末期間廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，海有湧浪。

天文台九天天氣預報預測顯示本港周末風力明顯較大，高地吹7級風。（天文台圖片)

據九天天氣預報預測，天文台預測周六及周日（9日及10日）吹4至5級（和緩至清勁）的北至東北風，周六稍後離岸間中吹6級強風，高地更達到7級強風；周日離岸風力間中達6級，高地達7級。

天文台預計周六短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，海有湧浪，溫度介乎攝氏22至28度；下周日大致多雲，有一兩陣驟雨，海有湧浪，最低回度回升至24度。之後下周初至下周中，均吹4至5級東至東北風，高地間中吹6級強風，周三起有雨。

熱帶氣旋銀杏周三（6日）深夜增強為超強颱風，衞星影像可見有清晰風眼。（天文台圖片）

根據天文台最新於今日中午12時發出的特別天氣提示，現時預測熱帶氣旋銀杏會在今日掠過呂宋北部一帶，並在今晚午夜前後進入本港800公里警戒範圍。隨着銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在明日中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。

天文台指出，在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，天文台會密切監察銀杏的最新發展。

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熱帶氣旋銀杏周三（6日）深夜增強為超強颱風，環流較為細小。（Tropical Tidbits圖片）

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