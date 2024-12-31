除夕倒數2025｜封路/交通6大安排：港鐵通宵行駛+巴士加強班次

除夕倒數2025｜就到2025年，除夕夜大家都會外出倒數，不過當局會採取封路、道路改道措施，港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具都將會有特別的交通安排，大家出門記得留意。

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除夕倒數2025｜封路安排

1.封路安排

12月31日的道路及特別交通安排將會於下列時段開始逐步封閉及實施改道措施，禁止所有車輛駛入。

尖沙咀一帶:由12月31日下午6時起開始,尖沙咀及西九文化區一帶

港島區:港島中區、灣仔及東區一帶由12月31日下午2時開始至2025年1月1日上午5時

港島區-封路/改道安排詳情

九龍區-封路/改道安排詳情

九龍封路改道安排，大家出門前要留意。

2.港鐵加強服務安排

港鐵在12月31日下午3時開始起加密班次，以下港鐵路線通宵服務班次(分鐘)安排:

港鐵服務安排

港島綫：每3.6-15分鐘

荃灣綫：每3.1-15分鐘

觀塘綫：每5-15分鐘

將軍澳線(北角至寶琳)、東涌綫:每6-15分鐘

將軍澳線(調景嶺至康城):每12-15分鐘

南港島綫:每8-15分鐘

屯馬線：每6.5-15分鐘

東鐵綫(金鐘至上水):3.8-15分鐘

迪士尼線:5分鐘(至2025年1月1日凌晨2時 )

輕鐵服務安排

以下輕鐵路線通宵服務班次(分鐘)安排:

第505、507、610、614P、615P及751號線:每20分鐘

706:每15分鐘

羅湖站服務安排

因應羅湖口岸旅檢通關服務延長至2025年1月1日凌晨2時，東鐵線服務相應延長:

往羅湖尾班車:凌晨12時56分由金鐘開出

往金鐘尾班車:凌晨2時30分由羅湖開出

港鐵巴士綫延長服務時間

506號線：往兆麟方向延長服務時間至凌晨1時30分／往屯門碼頭方向延長服務時間至凌晨1時50分

K51號線：延長服務時間至凌晨12時45分

K54號線：往和田方向尾班車凌晨1時由屯門巿中心開出／凌晨1時15分由兆康站開出

3.巴士服務

1.港島-受影響的巴士(詳情請看下圖)

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，由12月31日下午2時都有相應的安排:

城巴:2、12、13、6、6X、66、90、12A、15、15C、18、25、E11A、E11B、1M、2A/X、8、8P、25A、40、40M、N8、7、91、11、720、788、N8P、X15、5X

過海巴士:681、961、H1、905、930、960、978、102、103、106、110、118、170、104、307、603、673、H2K

特別巴士服務(2025年1月1日)

城巴:4S、18R、38S、N6X、R11、R11B

+ 4

2.九龍及新界-受影響的巴士(詳情請看下圖)

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，由12月31日下午6時都有相應的安排，直至道路重新開放為止。沿封路範圍的巴士站及廣東道（北行）中港城外的巴士站亦於下午6時起臨時封閉。

九巴:1、1A、2、3C、14、238X、3X、5、28、5A/C/P、6、7、8、8A、9、11、95、203E、12、13X、14X、26、26X、35A/X、41A、81C、87D、98D/P、203C、208、213X、215X、219X、234X、242X、260X、268B、269B、270A、271、271B/X、280X/A、296D、HK1、270S、271S、N41X、N213、N216、N241、N271、N281、N283、N287、N368

過海巴士:110、H1、H2、H2K、N796

城巴:20A、50、79P、796X、973、A21、A25、NA20、N21、N21A、N50

1月1日特別巴士服務:

九巴:N64P、N243、N272

過海巴士:967N

城巴:R22

延長服務時間:

九巴:31M、34M、36M、37M、42M、60X、75K、81K、83K、98D、213M、215X、234A、235M、238M、243M、260X、282、283、284、285、288、296D、N252

過海巴士:978

12月31日巴士開出時間調整

九巴:15X、16P/X、24、36X、38P、40A、40E、43P、48P、49、49P、73D/F/P、74B/E/F/P、82C/D、85P、87E、90、91M/P、93P、96、97、98、98A/E/P/S、234C/D、240X、263A、270C、271B/X、272E/K/S、274P、274X、281E、287D、290E、291P、296P、603A、603P、613A、T270、X89D、

城巴:55、E22P/X

過海巴士:101X、307、307P、678、682B、690S、900、907C、907D、934A、935、936A、948E、950、952C、955、962、962C、969A、969B、969C、979、980X、981P、982X、985、985A、985B、986、987、989、X962

12月31日巴士班次調整

城巴:50、78X、

過海巴士:690、934、936、952、952P、962G/P/X、967、967X、969、969P

九巴:270A

+ 20

4.專線小巴安排

港島:12月31日下午約9:30分起中區及灣仔區有封路/改道安排，以下小巴專線會受影響:

港島專線小巴:22S、31、N31、54

九龍及新界:12月31日下午約6時起尖沙咀有封路/改道安排，以下小巴專線會受影響:

九龍專線小巴:3、8、8S、26、74、74S、26A、78

新界專線小巴:606S、610S

小巴延長服務時間:

九龍專線小巴:16、16A、19M、37M、74

新界專線小巴:101M

5.渡輪服務

為配合維多利亞港的煙花匯演，部分渡輪服務有所改動:

6.電車服務

當日會根據需求而服務時間將會延長。

7.中環至半山自動扶梯

2024年12月31日的服務時間將分別延長至翌日凌晨3時。

（全文完）

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