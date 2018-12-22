30年經驗聖誕老人榮升「校長」：用廣東話教香港人做好嘅聖誕老人

聖誕老人並非一份「任何人」都能勝任的工作！扮演聖誕老人未必要白髮蒼蒼，或長有白眉毛、白鬍鬚、大肚腩，但必須有一顆散播歡樂的心。「做聖誕老人要有心去做，如果你好hea，我都唔會收」，香港聖誕老人學院校長Santa Jim說。 出身基層家庭的Santa Jim，慶祝聖誕節對年輕時的他甚奢侈，對聖誕老人的印象更僅來自聖誕卡及電影，但他卻對這位「陌生人」充滿好感，認為這是一種難以言喻的魔力。Santa Jim說，長大後發現聖誕老人可令沉寂氣氛瞬間變得歡愉，別人臉上的笑容也成為他每年「變身」的推動力：「大家開心比實際上收入，回報更大」。

還未「變身」的Santa Jim樣子有點嚴肅，化妝的手勢十分純熟，數分鐘內即化身成慈祥的聖誕老人。（洪嘉徽攝）

訪問當天，《香港01》記者來到Santa Jim狹小而有點雜亂工作室，一名身穿綠色T-shirt的平頭中年男子走來，手提著製作舞台劇布偶的材料，帶著靦腆笑容向記者打招呼，再準備「變身」。

在徒弟仔Santa Berry面前，Santa Jim散發著老師傅的氣場：「下次化妝先，先畫胭脂、眼眉，再痴鬍鬚，唔係就會扣分」，原來徒弟心急地先為他換上衣服及戴上假鬍鬚，卻忘記化妝的脂粉會弄髒雪白的鬍鬚。「佢第一次化胭脂重手咗，化到個鼻紅到好似小丑鼻，哈哈哈......」，閒聊間也不忘留意徒弟有何步驟出錯，並為其梳理眉毛，適當時從自己的「百寶袋」取出剪刀、鏡子等，支援在鏡頭前顯得有點手忙腳亂的徒弟。

徒弟的換裝技巧明顯不及師傅熟練，Santa Jim取出其私伙眉刷，令眉毛由黑變白，增添一點老人氣息。（洪嘉徽攝） Santa Jim笑說「我最快試過5分鐘裝身」，說罷，他氣定神閒地坐在膠凳上看著鏡子化妝，黏上經修剪的假鬍子，再換上重達20磅的自家製歐陸式聖誕老人服飾，儼如北歐冰雪王國的皇帝，而服裝上掛上多國襟章，是到外國交流時的紀念品，是他這些年來的「戰跡」。數分鐘間，正值知命之年的Santa Jim年齡再增加一倍，這位「百歲老翁」即發招牌「Ho-ho-ho」笑聲，親和力隨即大大提升。

Santa Jim認為，港產聖誕老人法寶多、技能多，容易以奇招吸引小朋友眼球，突破語言障礙討得各地孩子的歡心。（洪嘉徽攝）

港版聖誕老人周身刀 技能多、法寶更多

Santa Jim其實大有來頭，他是全球第一位被公認的華人聖誕老人，魔術師出身的他，有一次穿上聖誕老人服裝表演：「未表演，魔術已經發生，有好多小朋友圍住我」。

而2009年的聖誕節，更令他畢生難忘－－ 代表香港到瑞典參與聖誕老人運動會。正當Santa Jim為小朋友扭氣球、派糖果時，全場焦點突然透過一道聚光燈落在他身上，不諳英文的他僅從大會宣布中聽懂了「Hong Kong」這個字，怎料竟是奪得「2009年度聖誕老人」榮譽，有如港姐般坐上鹿車繞場一周接受恭賀。

對於獲得這項殊榮，Santa Jim笑著說：「外國聖誕老人多數叫小朋友坐喺度聽故事、握手，我就貪玩啲，好多古靈精怪嘅嘢，例如送糖、扭氣球、拋雪球，其實我都玩得好開心，Ho-ho-ho！」

聖誕老人一出場，即引來市民、遊客蜂擁而至，紛紛要求與其合照。（洪嘉徽攝）

當聖誕老人逾30載 只為一個笑容

時光荏苒，Santa Jim當了聖誕老人超過30年，每年都費盡心思為人們帶來歡樂，到底是愛？還是責任？

「係一個笑容！」Santa Jim說，看見身邊的人開心，最直接的回報就是笑容，驅使你想一直做下去。「有次有個外籍遊客飛撲埋嚟影相，攬住我唔肯放，Ho-ho-ho，太熱情！唔介意啦，最緊要佢哋歡樂！」

Santa Jim希望，小朋友開心地收到聖誕禮物同時，也能明白分享並非壞事。（洪嘉徽攝） 在炎夏扮聖誕老人 陪患病童走人生最後一程 但聖誕老人這份工作，其實歡笑之外，也有哀傷的時候。Santa Jim記得，有一次探訪活動後，有一位患癌病小朋友對他念念不忘，其後這位小朋友病情急轉直下，唯一願望是與聖誕老人外出遊玩。當時正值炎炎夏日，Santa Jim仍穿起整套厚重的聖誕老人服裝，在室內兒童遊樂場陪這位小朋友玩耍及拍照，這短短數小時成為自己最難忘及難過的經歷：「小朋友最後都離開咗，但我哋總算一齊分享呢段回憶，令佢開心同歡笑，忘記嗰一剎那嘅痛苦。」

收生要求：有愛心、有熱誠、無機心

而Santa Jim的心願，是希望有更多人可以傳播聖誕歡樂，因此他在5年前，與大徒弟Santa Johnny開設全球首間華人聖誕學院，培訓港版聖誕老人，他調皮地解釋：「因為我英文好差，所以用廣東話教香港人做好嘅聖誕老人囉！」每逢聖誕節，不難在商場或餐廳發現聖誕老人蹤影，但要當聖誕老人，也要上課？



「唔係著住件衫出去就叫聖誕老人，點樣同小朋友接觸、係咪用心對小朋友都好重要。收生最低要求係有愛心、有熱誠、無機心，我驚教完佢哋用返呢啲手段做壞事，例如拐帶小朋友」，Santa Jim期望培訓的學員能成為有心有力的聖誕老人，散播歡樂，「大家開心比實際上收入，回報更大」。

Santa Jim說，聖誕老人服飾並非一式一樣，可以融入個人性格特色，並因應徒弟貪玩的性格，正縫製一套以「玩具兵」為主題的服裝。（洪嘉徽攝）

徒弟望令小孩忘記考試壓力

Santa Jim期望，二徒弟Santa Berry能成為真真正正的聖誕老人，並根據他的性格特色，設計以「玩具兵」為主題的聖誕老人服裝。學師剛剛一年的Santa Berry，實戰經驗甚少，有時因為帶上的道具太多，令自己與市民合照時，也有點不知所措。