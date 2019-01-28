【氣象冷知識．解構山竹】重返10號波來襲現場　揭秘提早預警理由

超強颱風山竹去年9月襲港，造成的破壞部分至今仍未修復，例如西貢西灣村一個直升機停機坪，被強風巨浪衝擊得四分五裂，也令該處飛行服務暫停至今。山竹威力強勁，天文台亦製作一共6集的「山竹特輯」以解構風王，而最新一集的「氣象冷知識」：「山竹特輯（六）：風暴預告」，就由天文台史無前例提早一星期發出預警說起，揭秘背後的科學理據及因由。

天文台最新的「山竹特輯」，帶大家回顧當時天文台預報心中的情況。（香港天文台）

天文台在山竹襲港後所製作的「山竹特輯」，前後共6集，透過「氣象冷知識」節目，為大家解剖風王的破壞力來源，以及所引發的風暴潮寫下的歷史紀錄等，究竟當時天文台的核心──天氣預測總部內，預報員面對山竹時，是如何決定應否發出預警？過程中有面對什麼的挑戰、準備與應變措施？最新一集的「氣象冷知識──山竹特輯（六）：風暴預告」，就由天文台在山竹接近香港前約一星期已提醒市民，呼籲大家做好防範談起，該集同時亦是第265集的氣象冷知識。

天文台的預報員今次做了不尋常又大膽的決定，於是提早向市民發出預警。（香港天文台）

山竹是自1983年另一颱風愛倫以來，影響香港最嚴重的熱帶氣旋，在特輯中，旁述形容山竹襲港帶來不尋常的風力和破壞，而天文台的預報員亦同樣做了不尋常又大膽的決定，就是在山竹最接近香港前約一星期，已提醒市民風暴可能構成極大威脅，並呼籲各界要做好防範，「其實當時有另一個熱帶氣旋叫百里嘉，但當時連百里嘉相關的信號還未發出，已預早提示下一個熱帶氣旋對香港的影響，這個處理手法是比較少有。」天文台高級科學主任李立信在特輯中解說。

天文台職員提早把預報中心的玻璃窗及玻璃門全以木板圍封。（香港天文台）

雖然每次打風時，預報工作大同小異，都是需要綜合不同的數據資料，以及利用不同的數值預報模式，來判斷熱帶氣旋對香港的影響。李立信指，基本上電腦系統能預測未來數天，甚至十天或更長時間的情況，「只是時間愈長，準確度會慢慢降低，或者不肯定性會提高，這是一個挑戰」。

天文台台長岑智明曾透露自己當時近50小時不眠不休，影片中亦見他穿上便服繼續工作，在預報中心內留意著山竹的路徑變化。（香港天文台）

不過，山竹襲港時，情況就有點特別，天文台在山竹距離香港逾千公里時已發出一號戒備信號，是歷年紀錄，李立信就解釋，是因為根據各大預報，皆預測山竹會向西北移動並進入南海，且維持相當強的強度，「這次各電腦模式，預報的路徑都比較吻合，由於山竹環流很廣闊，就算路徑走歪一點，都香港總會有所影響。」因此天文台認為，在面對香港受如此大威脅情況，就有責任盡早提醒市民。

天文台預報中心內當時有不少人員當值，而在山竹接近時，位於7樓的大樓亦感受到有搖晃。（香港天文台）

此外，天文台其實亦「以身作則」，為山竹來襲做好準備，科學主任何宇恒便透露，當時天文台提早測試了臨時發電機，以保證天文台的心臟，即預報中心能運作正常；另外，亦提早把預報中心的玻璃窗及玻璃門全以木板圍封。

岑智明接受《香港01》專訪時，曾提到天文台的工作就跟醫生一樣，都能拯救生命。（香港天文台）

李立信直言；「老套一句，就是大自然的威力真的很厲害」，他並總結指，從預報模式的數據知道山竹的威力，但那些畢竟都是數字，從真實時看到全港受的影響及破壞，就有一個很深的感受；而天文台的工作，能提早多天向市民預警山竹帶來的影響，讓市民可以做好防範，就令他深深感受到天文台工作的重要性。