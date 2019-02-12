【渣打馬拉松2019】4日嘉年華開幕　挑戰Project 01成員贏獎品

渣打香港馬拉松2019領取選手包方式跟以往不同，一連4天的嘉年華明天下午3時在維園開幕，大家在硬地6號足球場領取選手包後，可轉戰中央草坪，01體育將會設置攤位，Project 01成員更會每天到場與大家大玩體能遊戲，齊齊最後備戰，一起在渣馬Break The Limit！

渣馬參賽者應已收到大會經電郵發放的跑手包領取書，內附二維碼（QR Code），大家可憑此到維園6號足球場領取號碼布，然後到中央草坪領取跑衣及贊助商禮物。最重要的是，01體育將在中央草坪的渣馬嘉年華設置攤位，我們就在半馬跑手牆旁邊的8號攤位！

渣打香港馬拉松嘉年華，8號攤位就是01體育，在半馬跑手牆旁邊。

一連4天，01體育8名Project 01的半馬選手將每天輪流到場，跟跑手大玩體能遊戲，大家最想挑戰誰？

渣馬嘉年華時間 2月13至15日：15:00至21:00 2月16日：‪9:30至15:00

2月13日（時間：15:00至20:00） Ken子、拜仁

2月14日（時間：15:00至20:00） 教練M、涼涼

2月15日（時間：15:00至20:00） 教練M、嘻子

2月16日（時間：09:30至12:00） 路斯、瑞斗 2月16日（時間：12:30至15:00） 教練M、啫匙

完成第一關挑戰掌上壓後，每人都會得到小禮物一份，之後可以挑戰第二關的高抬腿，若做了每日盟主，更可得到神秘禮物一份（之後將有專人通知領獎事宜）。

大家緊記留意渣馬領取跑手包的日期及時間，想更快捷領取跑手包，大家可在天后興發街進入6號足球場，並提早備好身分證及QR Code，這樣就能加快領取流程。