天文台開放日｜3月22和23日舉行　3月5日截止報名（附連結）

天文台今日（18日）公布將於3月22和23日（星期六和星期日）舉行開放日，介紹天文台的工作。天文台表示，開放日採用今年世界氣象日的主題「攜手縮小預警差距」，設置展覽簡述天文台多年來與世界各地氣象部門的合作，以及介紹天文台如何應用嶄新科技提供各項服務，增進公眾對氣候變化和極端天氣的認識和關注。



天文台開放日登記系統

天文台表示，參加開放日的市民須預先作網上登記，每人最多可索取四張入場券，費用全免。如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。登記系統由即日起至3月5日中午12時開放，如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。

成功獲取入場券人士會於3月12日或之前經電郵收到二維碼入場券，當日必須憑二維碼入場券入場。

天文台2024年開放日，台長陳栢緯（左）與參觀市民合照。（天文台圖片)

天文台開放日詳情如下：

地點：天文台總部（尖沙咀彌敦道134A號）

日期：3月22日和23日（星期六和星期日）

時間：上午9:30分至下午5:00

註: 每節參觀時間約一小時



開放日詳情，可瀏覽天文台網頁。