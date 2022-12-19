保暖貼士｜開暖爐電費太貴？網民分享暖房神器　抽濕機原來可抗寒

冷空氣席捲全港，不少人家中都出動電暖爐、電熱毯等取暖家電。



近日就有網友指出，舊的電熱器很耗電，但房間實在冷到受不了，於是他詢問網友有沒有節電又能暖身的選擇。

底下留言區就有網友推薦「1款神器」，還有寒冷地區居民加碼授秘技來降低冷度。

原來抽濕機可一物兩用？點圖睇睇原文同更多網民分享嘅貼士：

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該名網友在網路論壇「Mobile01」表示，這幾天很冷「有什麼方式能讓房間變溫暖」，並提到目前用的電熱器很耗電，「如果改買冷暖氣會比較好嗎？或是煤油暖爐好用嗎？」

文章一曝光，就有許多網友回應，「一級變頻冷暖氣機，安全、省錢、快速」、「最好的是變頻冷暖，省電、溫度範圍大，有錢裝一線品牌，沒錢都可以」、「冷暖氣機是唯一解方，除非住山上擔心未來極端氣候會使室外氣溫低於-15度，這時才需要考慮購買電暖器」、「換冷暖空調不就好了」、「唯一支持冷暖空調」。

還有寒冷地區居民加碼授抗寒秘技，「住北部，抽濕機有可能讓冷度降個50%」、「濕度過高也會很冷」、「用懷爐最便宜」、「煤油暖爐！暖房效果很好」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】