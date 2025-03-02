倒春寒｜冬天厚衣勿收起！ 周二迎冷鋒有驟雨雷暴 周末跌至14度
撰文：陶嘉心
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踏入春季（3至5月），天文台指今日（2日）早晚潮濕有霧，有一兩陣微雨，能見度較低。日間部分時間有陽光，最高氣溫約25度。不過，大家別收起冬天的厚衣服，因為星期二會轉吹東北風，接近周末時跌至約14度。
今早有霧 部份水域能見度低於兩海里
天文台指一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，今早有霧，港內的能見度曾降至2000米左右，而橫瀾島的能見度更降至1000米以下。
海事處早上7時許提醒船長、本地船長和船舶負責人，香港部分水域能見度低於兩海里，航行時須以安全航速並且極度謹慎地駕駛。
▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼
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早晚有微雨 日間最高氣溫25度
今早7時，香港市區各區氣溫約20、21度左右，天氣大致多雲，早晚潮濕有霧及有一兩陣微雨。天文台預料雲層會逐漸轉薄，日間部分時間有陽光及相當溫暖，最高氣溫約25度。吹輕微至和緩東南風。
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周二起轉吹東北風 周五最低14度
天文台預計，一道冷鋒會在星期二橫過廣東，漸轉吹東北風、有驟雨及雷暴，天氣轉涼。受隨後的東北季候風影響，本週中至後期廣東沿岸氣溫逐步下降及有幾陣雨，接近週末天氣相當清涼，星期五及六（7日及8日）最低氣溫跌至約14度。
天文台料3至5月或較暖和雨偏少
天文台表示，在氣候變暖的背景下，香港春季氣溫有顯著長期上升趨勢，氣溫出現正常至偏高情況的機會一般較高；世界各地大部分氣候模式預測2025年春季華南的氣溫正常至偏高。因此預料香港2025年春季氣溫正常至偏高。
世界各地大部分氣候模式預測2025年春季輸送到華南沿岸的水汽較少，預料香港2025年春季雨量正常至偏少的機會較高。
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