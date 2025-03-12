忽暖忽凍｜天文台料周四最高26度 冷鋒周六至周日過境一夜跌10度
撰文：倪清江
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未來一周忽暖忽凍，天文台今日（12日）指出，一股潮濕的偏東氣流會在明日（13日，星期四）稍後逐漸影響華南沿岸，本港日間氣溫升上攝氏26度；不過一道冷鋒會在星期六晚上至星期日（15至16日）橫過香港在內的廣東沿岸，本港市區（尖沙咀天文台總部）氣溫將由周六日間最高25度，一夜跌10度，到周日清晨只有15度，並在下星期一（17日)再跌至14度，其後逐步回升。
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天文台表示，一股潮濕的偏東氣流會在明日稍後逐漸影響華南沿岸，未來兩三日該區有幾陣霧。九天天氣預報顯示，天文台料明日氣溫介乎22至26度，大致多雲，日間短暫時間有陽光及溫暖，早晚有一兩陣雨及部分地區有霧，相對濕度最高達100%。
天文台預測周五（14日）天色轉差，大致多雲，有一兩陣雨，能見度頗低。下午部分時間天色明朗，氣溫稍回落至介乎20至23度。
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天氣｜今日早晚有微雨 最高26度及晚有薄霧 隨後一兩日天氣潮濕天文台：未來一兩日潮濕有霧 下周一最低氣溫跌至14度天氣｜今日最高25度 初時有一兩陣微雨 未來數日漸轉潮濕有霧天氣｜明日温暖預料市區最高25度 周末冷鋒到下周一氣温低至14度天氣｜未來數天陽光温暖 中後期微雨潮濕 下周一氣温又跌至14度天氣｜今日最高23度 未來數日亦日間溫暖 本周中後期潮濕有霧忽熱忽冷 天文台預測周四最高26度 下周日起一連三日最低15度寒冷天氣｜明早相當清涼最低13度 下周初回暖 惟後期氣温再下降