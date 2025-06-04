11架昂坪360水晶纜車變身迪士尼樂園20年主題纜車 6.21起有得坐
撰文：韋景全
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香港迪士尼樂園度假區今年9月12日踏入20周年，同為大嶼山景點的昂坪360周二（3日）公布，將於6月21日至8月31日推出周年活動，11架水晶纜車將變身成香港迪士尼20周年主題纜車，以米奇與好友、Duffy與好友及其他迪士尼朋友為主題，讓昂坪360的賓客體驗一場空中巡遊。
昂坪360表示，有關構思來自香港迪士尼20周年全新及有史以來最大型的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」。
昂坪360特別推出限定香港迪士尼20周年主題水晶纜車套票，賓客以普通水晶車廂門票的價錢，便可享專屬通道，優先乘搭香港迪士尼主題纜車，同時更可獲贈香港迪士尼20周年纜車紀念門票。此套票將於即日開售。
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