風球蝴蝶｜熱帶低氣壓生成　天文台：周三凌晨00:40發出一號風球

【打風／HKO／移動路徑／風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】天文台今晚（10日）9時半指出，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台會在明日（11日，星期三）凌晨0時40分發出一號戒備信號。當熱帶低氣壓增強至熱帶風暴，將命名為「蝴蝶」（Wutip，澳門提供名稱）。



預料該熱帶氣旋會在今明兩日仍與香港保持約700公里距離，隨後大致移向海南島至廣東西部沿岸一帶，天文台會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期四稍後（12日）至星期五（13日）改發更高熱帶氣旋警告信號。隨著該熱帶氣旋靠近，本週後期風勢頗大，間中有狂風大驟雨，海有湧浪。市民請留意天文台的最新天氣預報。



天文台6月10日晚上9時半指出位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。（天文台圖片)

熱帶氣旋未來數日預測的位置和強度。（天文台圖片)

6月10日晚上9時半氣象衛星圖像顯示，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台預料該熱帶氣旋會在今明兩日仍與香港保持約700公里距離。紅色為強對流天氣區域。（天文台圖片）

集結在香港以南約700公里 時速約10公里向西北偏西移動

天文台晚上9時，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，集結在本港以南約700公里，其中心附近最高持續風速約為每小時45公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海中部。

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有內地遊客無懼酷熱，在尖沙咀海旁擺甫士打卡。(梁鵬威攝）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有內地遊客無懼酷熱，在尖沙咀海旁擺甫士打卡。(梁鵬威攝）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有市民及遊客在尖沙咀海旁觀看風景時遇着大風吹反遮。(梁鵬威攝）

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中央氣象台6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日早上登陸南部後轉向東北偏北偏動，14日早上再在湛江一帶再登陸。（中央氣象台圖片）

台灣中央氣象署6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日早上登陸南部後轉向東北偏北偏動，14日早上在雷州半島一帶再登陸。（台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日登陸海南島東部後轉向東北偏北偏動，14日早上在湛江茂名一帶再登陸。（日本氣象廳圖片）