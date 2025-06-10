風球蝴蝶｜熱帶低氣壓生成 天文台：周三凌晨00:40發出一號風球
撰文：倪清江
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【打風／HKO／移動路徑／風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】天文台今晚（10日）9時半指出，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台會在明日（11日，星期三）凌晨0時40分發出一號戒備信號。當熱帶低氣壓增強至熱帶風暴，將命名為「蝴蝶」（Wutip，澳門提供名稱）。
預料該熱帶氣旋會在今明兩日仍與香港保持約700公里距離，隨後大致移向海南島至廣東西部沿岸一帶，天文台會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期四稍後（12日）至星期五（13日）改發更高熱帶氣旋警告信號。隨著該熱帶氣旋靠近，本週後期風勢頗大，間中有狂風大驟雨，海有湧浪。市民請留意天文台的最新天氣預報。
集結在香港以南約700公里 時速約10公里向西北偏西移動
天文台晚上9時，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，集結在本港以南約700公里，其中心附近最高持續風速約為每小時45公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海中部。
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