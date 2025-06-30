天文台發出特別天氣提示：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響

【明日的天氣／天文台／hko／七一回歸】天文台6月30日深夜23時35分發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。



明日7月1日是七一回歸紀念日、香港特別行政區成立28周年，市民可享受一天公眾假期參與七一活動。不過天氣不似預期，天文台料受廣闊低壓槽及高空擾動影響，明日廣東沿岸有驟雨及雷暴，本港大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫介乎27至30度。



天文台6月30日晚上23:30天氣雷達圖像顯示，雷雨帶正覆蓋香港東面。（天文台圖片)

天文台6月30日晚上截23:15的一小時雨量顯示，本港東面正有大雨。（天文台圖片)

【23:35】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【20:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至7月1日凌晨0時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴

▼6月26日下午為港帶來狂風暴雨▼

