颱風韋帕｜天文台指眼壁附近颶風襲港　昂坪最高持續風速171公里

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／風球／9號風球／10號風球／移動路徑／熱帶氣旋】颱風韋帕襲港，天文台周日（20日 )發出10號風球，為時6小時50分鐘，為1946年以來生效時間第10長。



天文台解釋，韋帕在早上8時許出現眼壁結構，眼壁附近的颶風區逼近本港，觸發須發出最高風球。在中午時份，昂坪錄得最高持續風速達時速171公里，達第12級的風力颶風，最高陣風更達時速234公里，大風疑致測風儀器要維修。長洲泳灘、 長洲、橫瀾島 、青洲及大老山 錄得達颶風級的持續風速。



天文台指7月20日早上8點54分雷達圖像，清楚顯示韋帕的眼壁結構及其環流。(天文台圖片)

前天文台台長林超英周六晚指出，其是為強烈熱帶風暴的韋帕，其中心環流出現了在中央氣象台華南雷達拼圖裡，位於汕頭南方海面，未見經典的風眼。另一前天文台台長岑智明周六也表示,，新的雷達動畫顯示，韋帕的發展與最近影響台灣的颱風丹娜絲似乎有點差距，但到周日段也指風眼結構比周六免較為緊密。

周六22:30強烈熱帶風暴韋帕的中心環流，出現在中央氣象台華南雷達拼圖裡。（中央氣象台圖片/林超英Facebook圖片）

周日凌晨的汕尾雷達圖像，初次出現圓形結構，林超英指其東半圈回波微弱，或者是風眼的雛形，还有西面和北面的雨帶略微鬆散，不像典型的螺旋雨帶，完整和穩定的風眼壁能否形成，有待觀察。（中央氣象台圖片/林超英Facebook圖片）

7月20日至21日大老山的風向及風力變化。（天文台圖片）

7月20日至21日大美督的風向及風力變化。（天文台圖片）

7月20日至21日昂坪的風向及風力變化。（天文台圖片）

7月20日至21日長洲的風向及風力變化。（天文台圖片）

7月20日至21日橫瀾島的風向及風力變化。（天文台圖片）

韋帕7月20日晚上減弱為強烈熱帶風暴，在8時集結在香港之西南偏西約210公里，中心附近最高持續風速 每小時110公里。（天文台圖片)

1946年以來天文台曾發出10號風球的熱帶氣旋。(天文台圖片)