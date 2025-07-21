颱風韋帕｜天文台指眼壁附近颶風襲港 昂坪最高持續風速171公里
撰文：倪清江
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【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／風球／9號風球／10號風球／移動路徑／熱帶氣旋】颱風韋帕襲港，天文台周日（20日 )發出10號風球，為時6小時50分鐘，為1946年以來生效時間第10長。
天文台解釋，韋帕在早上8時許出現眼壁結構，眼壁附近的颶風區逼近本港，觸發須發出最高風球。在中午時份，昂坪錄得最高持續風速達時速171公里，達第12級的風力颶風，最高陣風更達時速234公里，大風疑致測風儀器要維修。長洲泳灘、 長洲、橫瀾島 、青洲及大老山 錄得達颶風級的持續風速。
前天文台台長林超英周六晚指出，其是為強烈熱帶風暴的韋帕，其中心環流出現了在中央氣象台華南雷達拼圖裡，位於汕頭南方海面，未見經典的風眼。另一前天文台台長岑智明周六也表示,，新的雷達動畫顯示，韋帕的發展與最近影響台灣的颱風丹娜絲似乎有點差距，但到周日段也指風眼結構比周六免較為緊密。
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