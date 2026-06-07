最新天氣｜天文台發出黃色暴雨警告信號 料廣泛地區或受大雨影響
【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／黃雨／紅雨】珠江口一帶持續有雷雨區發展並逐漸靠近，天文台今日（7日）下午三時發出黃色暴雨警告信號。天文台下午2時45分發出特別天氣提示指，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，又預計強陣風將吹襲香港，提醒市民如身處室外，應儘快到安全地方躲避。
天文台凌晨曾表示，受一道廣闊低壓槽影響，今日至星期二（7至9日）本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。天文台預測今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。
【15:00】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
【14:45】天文台再發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【14:40】天文台表示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
【13:50】天文台表示，珠江口一帶持續有雷雨區發展並逐漸靠近，預料未來一兩小時本港驟雨增多及有狂風雷暴。
【07:45】天文台表示，受一道廣闊低壓槽影響，未來一兩日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市民出門前請留意天氣變化，進行戶外活動時亦須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。
【00:00】天文台發出特別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，星期日至星期二（7至9日）本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，提醒市民出門前留意天氣變化，進行戶外活動時亦須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。
▼周日至周二天氣概況▼
6月7日 (日)：部分地區雨勢較大。
6月8日 (一)：雨勢有時頗大。
6月9日 (二)：初時雨勢頗大。
明天的天氣：星期一間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大
九天天氣預報顯示，今日吹西南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，市區氣溫介乎25至30度；明日（8日，星期一）吹西南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度；周二（9日）吹西南風3至4級，初時離岸間中5級，漸轉東北風4級，多雲，間中有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。
預測周四日間部分時間天色明朗
天文台預料一股偏東氣流會在本週中後期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。到周三（10日)吹東北風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，市區氣溫降至介乎25至28度；周四（11日）吹東至東北風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎25至29度。
下周五六有幾陣驟雨 其後周日及一有雷暴
下周五（12日）又再一連四日有雨，市區氣溫緩慢回升。下周五吹東風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨；周六（13日）吹東至東南風3至4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨；其後周日（14日）轉吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；之後周一（15日）吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。
天文台料氣溫會由下周五介乎26至30度，緩慢上升，到其後周日及一將介乎28至32度。